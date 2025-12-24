Detectat un positiu de grip aviària en una granja de Lleida
El conseller Ordeig anuncia el confinament d'explotacions en un radi de 10 quilòmetres del focus
La malaltia no afecta les persones per consum de carn i ous i els casos de transmissió a humans són molt excepcionals
La Generalitat de Catalunya ha declarat l'alerta sanitària arran de la detecció d'un cas positiu de grip avià en una explotació avícola a la demarcació de Lleida.
Aquesta mesura d'urgència, anunciada pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, durant una compareixença de premsa aquest dimecres, implica el confinament immediat de totes les granges d'aus en un radi de deu quilòmetres al voltant del focus inicial del contagi. A més, es farà vigilància reforçada a un radi de 3 km del focus detectat.
Ordeig ha remarcat que cal prendre mesures perquè la malaltia és "molt contagiosa, molt mortal i d'erradicació obligatòria", tot i que no afecta les persones per consum de carn i ous. El conseller també ha explicat que no hi ha cap granja d'aviram a un radi d'1 km del focus, fet que preveu que faciliti la contenció de la malaltia.
El conseller ha assegurat que tots els equips, departaments i el sector “estem preparats” i que malgrat ser a la vigília de Nadal i Sant Esteve, “s’actuarà de manera ràpida”. En primer lloc, s’informarà a alcaldes de la zona afectada, les granges i els ramaders i divendres es farà una reunió de seguiment amb el sector.
Per qüestions de confidencialitat, el conseller no ha precisat ni el lloc on es troba la granja ni tampoc el tipus d’espècie d’aviram que s’ha vist afectat pel brot. En qualsevol cas, ha assenyalat que tot apunta que l’origen vindria d’aus silvestres i que el rastreig epidemiològic ho determinarà.
Des del 17 de novembre que estava activada l’alerta sanitària a l’Estat pels focus detectats de grip aviària, un total de 14. A Catalunya la malaltia no havia arribat encara i el darrer brot que hi va haver va ser al 2023 en una granja d’Arbeca, a les Garrigues. Abans d’aquest, també hi va haver brots al 2017.
Els casos de transmissió a persones són molt excepcionals i només s’han detectat en situacions d’alt contacte directe amb aus infectades en l’àmbit laboral. Els protocols sanitaris estan plenament activats i el circuït assistencial està coordinat amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Si no hi ha cap contagi més i es fan bé les coses, en 30 dies es podria aixecar el focus, segons Ordeig, que també ha apuntat que caldrà veure les limitacions en l’exportació, tot i que aquest és un sector que no té tant impacte com el porcí.
Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha apuntat que s'establirà una sèrie de protocols i mesures entre els treballadors de la granja afectada amb una "vigilància passiva dels símptomes respiratoris" i un control de les hores treballades i en quines àrees de l'equipament.
En aquest sentit, Fernández ha explicat que els símptomes de grip aviar són semblants als de la grip estacional i ha dit que els treballadors que potencialment hagin estat exposats als animals infectats i que presentin símptomes se'ls farà un test per identificar de quin virus exactament està infectat. Així mateix, Fernández ha assenyalat que la vacunació de la grip estacional confereix "immunitat creuada" també a la grip aviària, pel qual es recomanarà la vacunació als treballadors exposats.
Fernández també ha apuntat que el Ministeri de Sanitat disposa d'estocs de vacuna específica de la grip aviària, però que només s'utilitzarà en cas que hi hagi un positiu entre humans. En aquest cas es vacunaria la persona afectada i els seus contactes directes.
Aquest nou episodi eleva a catorze el nombre total de focus actius de grip aviària registrats a tot l'Estat espanyol. Fins ara, Catalunya s'havia mantingut al marge d'aquesta problemàtica, però amb la confirmació d'aquest cas a Lleida, la regió s'afegeix a la llista de territoris afectats per la malaltia avícola. Les autoritats sanitàries han posat en marxa els protocols establerts per contenir la propagació del virus.