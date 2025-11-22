Quintí Camprubí Font
VIDU DE ROSA MARIA GIRALT NAVARRO
Descansà en pau el dia 20 de novembre del 2025 a l’edat de 72 anys.
La seva filla, Carla; nets, Quintí i Bàrbara; germans, Pere i Ramon; cunyades, Conxita i Montserrat; nebots, Ramon, Guillem i Oriol, i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els demanen que el tinguin present en el seu record.
L’acte de comiat tindrà lloc avui dissabte, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. . Lleida, 22 de novembre del 2025. )