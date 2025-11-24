Ramon Viladrich Miret
Ha mort el dia 23 de novembre del 2025 als 90 anys.
La seva esposa, Carme; filla, Ana Maria; gendre, Joaquim; netes, Alba i Marta; nets polítics, Guillem i Antonio; besnets, Hugo, Salvatore i Nico; cosins, família tota i les raons socials JOIERIA VILADRICH – LA NOVA demanem que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimarts, dia 25, a les 9.00 hores, a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1 (de 17 a 21 hores). Lleida, 24 de novembre del 2025 )