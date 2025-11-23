MOBILITAT
El nou reglament dels autobusos de Lleida: Prohibit menjar i escoltar música amb altaveus
Permet pujar caminadors i bicis i obliga tota la flota de vehicles a tenir la rampa d’accés operativa
El ple del mes d’octubre passat va aprovar el nou reglament del servei de transport públic, que substitueix el que estava vigent des de feia vint anys i que suposa importants canvis a nivell de drets i obligacions per als viatgers i d’obligacions per a l’empresa concessionària.
Una de les novetats és que permet explícitament pujar al bus persones que van amb caminador, element que no estava inclòs en la normativa, i també poden pujar-hi bicicletes. D’altra banda, tots els vehicles hauran de tenir en funcionament les rampes d’accés per als usuaris que van en cadira de rodes, la qual cosa la Paeria ja va ordenar a la concessionària del servei, Autobusos de Lleida, fa unes setmanes després de les queixes de viatgers.
Quant a les restriccions, una és la prohibició de menjar o beure als busos, així com utilitzar altaveus de música que generin molèsties a la resta del passatge.
D’altra banda, es podrà vetar l’accés a les persones que estiguin “en manifest estat d’embriaguesa o sota els efectes d’estupefaents”, les que tinguin “unes condicions higienicosanitàries que generin incomoditats, fins i tot per l’olor, de la resta de persones o personal de conducció,”, o vagin sense roba o amb el tors seminú.
Infringir algun d’aquests punts pot suposar multes d’entre 100 i 200 euros. L’import dependrà de “la repercussió social del fet infractor, la intencionalitat, naturalesa dels perjudicis causats, la magnitud del benefici obtingut i la reincidència de la conducta infractora”. Es redueix a la meitat si s’abona de forma immediata.
Dos dècades
“Fem aquesta modificació del reglament del transport públic urbà perquè l’última es va portar a terme fa dos dècades i necessitàvem adaptar-la tant a la nova dimensió de la ciutat com a la normativa actual, i s’ha fet en base als suggeriments de diferents col·lectius de la ciutat, la mateixa empresa concessionària i les aportacions de la ciutadania”, va dir la tinenta d’alcalde de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón.
Actualment no hi ha un servei de bus nocturn estable, però sí que s’ofereix en esdeveniments especials com les festes majors, el Carnaval o l’Aplec del Caragol. “És una mesura que incorporem ara per als serveis especials, però també amb una mirada de futur, ja que preveiem que hi hagi un servei de busos urbans nocturns una vegada entri en vigor la nova concessió”, va assenyalar la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón.
“Amb això garantim que els viatgers arribin a la seua destinació de la forma més segura”, va afegir. Respecte a quan es podrà implementar el servei nocturn, Morón va dir que la previsió és que sigui a partir de l’any 2027, “però no descartem que abans d’aquesta data duguem a terme proves pilot per analitzar el funcionament i la viabilitat, de la mateixa manera com vam fer amb els busos llançadora als barris perifèrics”. El contracte actual està prorrogat fins a finals de l’any que ve.