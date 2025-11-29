Pepe García Villarubia

VIUDO DE TRINIDAD NAVARRO SALAS

Falleció cristianamente el 27 de noviembre de 2025 a los 85 años.

Sus hijos, Jesús y Cristina; hijos políticos, Ginesa y Agustín; nietos, Aleix e Iria; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su reposo eterno.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana domingo día 30, a las 10.00 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 29 de noviembre del 2025 )