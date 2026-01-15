Mor una persona a la via de l’AVE a Lleida
Aquest dimecres al vespre i la circulació de l'alta velocitat va quedar interrompuda
Els trens d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona van registrar demores a última hora d’aquest dimecres com a conseqüència de la mort d'una persona a la via fèrria als afores de la ciutat.
“A causa de l’accident d’una persona en un punt no autoritzat de pas entre l’estació de Lleida-Pirineus i Bifurcació Artesa, els trens d’alta velocitat de la línia Madrid-Barcelona poden registrar retards”, va publicar Adif, titular de la infraestructura, a través del seu compte a X.
Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061
Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024