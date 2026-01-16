SUCCESSOS
Mor una veïna de Lleida de 40 anys atropellada per un tren AVE
Va ocórrer cap a les 22.30 hores de dimecres als afores de la Bordeta i es va tallar la circulació ferroviària dos hores. Havia desaparegut a primera hora de la tarda
Una veïna de Lleida de 40 anys va perdre la vida dimecres a la nit al ser atropellada per un comboi de l’AVE a la partida Pla de Lleida, als afores de la Bordeta. L’atropellament es va produir al voltant de les 22.30 hores. La dona va morir al lloc com a conseqüència de la gravetat de les ferides. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van certificar la defunció de la dona.
El comboi que va envestir la dona, que va quedar aturat arran de l’atropellament, procedia de Madrid, havia fet parada a l’estació de Lleida i la seua destinació final era Figueres-Vilafant. Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat.
Per la seua part, els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació del cas. Al voltant de la mitjanit es va fer l’aixecament del cadàver, que va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Lleida.
Adif, titular de la infraestructura, va informar dimecres que “a causa de l’accident d’una persona en un punt no autoritzat de passada entre l’estació de Lleida-Pirineus i Bifurcació Artesa, els trens d’alta velocitat de la línia Madrid-Barcelona poden registrar retards”.
Cap a les 0.20 hores el tren va reprendre la marxa. La víctima mortal és una veïna de Lleida de 40 anys a qui es buscava des de primera hora de la tarda de dimecres després que la família alertés que no havia tornat al domicili.
De fet, de nit es va demanar ajuda amb la seua foto a través les xarxes socials i de grups de WhatsApp, on es va viralitzar. El passat 29 de novembre, una adolescent de 15 anys va resultar ferida crítica en un incident similar en una zona propera a la Bordeta.
Com a conseqüència del sinistre, les línies R-13 i R-14 van registrar talls. La jove va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova.