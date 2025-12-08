Josep Sala Famadas
VIDU DE CONCEPCIÓ PEIRÓ MASIP
Ha mort cristianament el dia 6 de desembre del 2025 als 88 anys.
Els seus fills, Xus i Carlos, Maite i Jaume, Cristina i Paco, Juanjo i Patrícia, Inma i Josep Maria, Mireia i Pepe; nets, Rebeca i Quim, Xavi i Mari, Cristian i Ingrid, Yasmina i Javi, Carles; besnets, Abraham, Teo, Gala, Isaac, Aran i Lia; germans, cunyat, nebots i família tota us demanen que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia tindrà lloc avui, dilluns dia 8, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 8 de desembre del 2025 )