Francisco Alonso Herrero

Ha fallecido el día 24 de enero de 2026.

Su esposa, Rosa; hijos, Montse y Manel, Fernando y Ester, Paloma y Fernando, Belén y Diego; nietos, Thaïs, Víctor, Laura, Jana, Boris, Anju y Martí; bisnietos, Pol y Arturo; hermanos, Pablo y Chiti y demás familia os agradecemos que lo llevéis siempre en vuestro recuerdo.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, a las 16.00 horas, en la parroquia Mare de Déu de Montserrat. Partida d’Alpicat, 12, de Lleida.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 26 de enero de 2026 )