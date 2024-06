detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Quedeu-vos prop de casa i dels éssers estimats. No carregueu amb despeses addicionals ni projectes que us pesin emocionalment o econòmicament. Allibereu un espai per a una cosa que us relaxi.