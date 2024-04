detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Pareu atenció a com us veieu i us presenteu al món. Apreneu de l’experiència i investigueu el protocol abans de llançar-vos a una cosa nova. Deixeu que encant, velocitat i agilitat us guiïn.