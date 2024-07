detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Useu el vostre domini del llenguatge per persuadir qualsevol que estigui indecís. Espereu oposició i prepareu-vos. Sortejareu els alts i baixos per sortir-vos amb la vostra.