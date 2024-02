detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?No permeteu que algú us guiï en una direcció que no us satisfaci. Cedir davant dels altres esgotarà la vostra confiança i us farà perdre el temps. Concentreu-vos a fer coses físiques.