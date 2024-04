detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Guardeu les emocions per a vosaltres mateix. No barregeu negocis amb plaer ni us exposeu a crítiques o acusacions. Cenyiu-vos al vostre pla i concentreu-vos a tirar endavant.