Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Analitzeu el panorama general, però no us sentiu obligats a acceptar ni a unir-vos a res que no us atregui o no s’ajusti al pressupost. Penseu en vosaltres i en el vostre pla.