Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Algú us enganyarà si li doneu l’oportunitat. Feu preguntes i esquivareu una bala. La informació és la clau per prendre la millor decisió. Seguiu el camí que us mantingui segurs, sans i estalvis.