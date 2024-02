detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Protegiu la reputació, la posició i la llar. No permeteu que ningú irrompi i se’n faci càrrec. Manteniu la vostra vida i els vostres plans simples, factibles i dins del pressupost.