Què et diu per avui el teu signe del zodíac?No cediu davant de tàctiques de pressió ni a la manipulació emocional. Digueu no a les temptacions i als excessos. Decanteu-vos per allò que us resulti còmode i us brindi tranquil·litat.