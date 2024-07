Vetusta Morla i un a reveure i fins una altra

Si hi ha una veu fàcilment reconeixible en l’actual escena del pop espanyol, aquesta és la de Pucho, el cantant de Vetusta Morla. La banda madrilenya –cap de cartell del Magnific Fest– ha anunciat que quan acabi l’actual gira s’aturaran un any per descansar.

Abans, però, han agafat tots els temes que tenien a l’armari, cançons descartades dels anteriors treballs, i els han refregit en un disc intitulat Figurantes. Onze talls en què, sense dubtar que es tracta de Vetusta Morla, hi ha detalls que ens recorden perquè no van acabar de quallar els discos anteriors.

No per qualitat, sinó perquè tenen un punt una mica disruptiu. Des de les bases electròniques de Cosas que hacer un domingo por la tarde fins al pop acústic de Catedrales i Nadadoras, Figurantes és un homenatge als extres, als que no surten als crèdits.

Un disc que, sense marcar un abans i un després, ajuda a completar una discografia més que consolidada.