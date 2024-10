Vins de muntanya

Publicat per Vidal Vidal Verificat per Creat: Actualitzat:

Si diumenge passat s’incitava aquí a fer un tomb per la Pobla de Cérvoles, i dinar a Les Cuines de la Llena, avui formulem una proposta complementària per arrodonir una jornada d’innegable interès turístic i cultural, però també palatal, i en concret agroalimentària, a la bonica i enlairada localitat garriguenca. Es tracta de la visita guiada al celler Cérvoles, situat just sortint del petit nucli en direcció al veí Priorat, ran mateix de la carretera d’Ulldemolins.

L’experiència, força recomanable, inclou per 15 euros un recorregut amb explicacions per les dues sales amb dipòsits d’acer, tonells, bocois i bótes de roure francès, a més d’un tast de tres vins. A part, la possibilitat d’adquirir in situ ampolles que contenen alguns d’aquells líquids notables criats als encontorns i elaborats dins del mateix recinte.

Tot un privilegi.

L’enòleg Tomàs Cusiné regenta avui dia l’empresa, adquirida per la seva família en 1997 per al grup Castell del Remei.

Atesa l’altitud de les vinyes, entre 600 i 740 metres, va ser el primer projecte de viticultura de muntanya a Catalunya (s’inclouen en aquesta categoria les plantacions a partir dels 500 metres). Per tant, uns vins d’altura, en el doble sentit d’elevació orogràfica i d’excelsa qualitat del producte obtingut, distingit al llarg d’aquest temps per nombrosos guardons en certàmens del sector.

La propietat inclou actualment unes 200 hectàrees, dins del terme de la Pobla, 55 de les quals plantades de vinya, la resta oliverars, bosc i terra campa o cereal. Als peus del vessant nord de la serra de la Llena, enmig d’un paisatge eixut i sofert, si bé alhora suggestiu, de sòls calcaris i graves, en el marc de la subzona Les Garrigues, una de les set que formen la DO Costers del Segre.

El component mineral del terreny proporciona uns vins potents, tant blancs com negres, amb certificació ecològica, sobretot de les varietats garnatxa –quasi la meitat dels ceps–, cabernet-sauvignon, ull de llebre o la denominada trobat, que és una autòctona ancestral recuperada. En conjunt, al voltant de 100.000 ampolles anuals.

Amb les etiquetes següents: el prestigiós Estrats de fort caràcter, Cérvoles blanc i negre, Colors igualment en les dues tonalitats, el també magnífic Garnatxa i la feliç novetat recent que representa Tros del Tossal.

Tros del Tossal és la darrera i inspirada creació de Tomàs Cusiné al celler Cérvoles. Procedent de les vinyes d’una finca d’una hectàrea, a 724 metres, partida dels Tossalets, plantada l’any 2000 en un altiplà prop de la Pobla, conegut com a tossal dels Moros per un cementiri sarraí amb vistes cap a la Meca.

Sòl calcari i arenós idoni per al syrah. Raïms petits i impregnats del perfum de les plantes silvestres, collits a mà, fermentats en acer inoxidable i criats nou mesos en bótes de roure Radoux.

De color violeta intens, amb flaire de fruits vermells i tons balsàmics d’herbes aromàtiques. Sedós en boca, amable i persistent, ideal per acompanyar carns roges, estofats i formatges.