L’Espai Orfeó consolida la seva aposta singular

L’Espai Orfeó consolida la seva aposta per convertir els concerts de clàssica en una experiència única amb la tercera edició del cicle Clàssica Oberta, que té el suport de la Fundació Horitzons 2050. La programació inclou entre febrer i març tres propostes en format cafè concert, conduïdes pel músic i professor Mario Peña y Lillo, i amb intèrprets com Emma Stratton, un dels valors emergents del panorama pianístic català, que oferirà un recital dedicat a Ricard Viñes en el seu 150è aniversari.

Destaca també la presència del baríton serbi Milan Perišic, guanyador de nombrosos concursos de cant, amb Quimey Urquiaga al piano, així com de la Sfera Duo, que formen Christian Torres (violí) i Paulina Dumanaite (piano). El duet ha estat premiat també en diferents certàmens, com el de les Corts de Barcelona.