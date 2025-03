Augmenta l’ús de les xarxes a Catalunya

Publicat per E. MANJÓN Creat: Actualitzat:

El nombre de catalans que fa ús de les xarxes socials ha augmentat en 300.000, passant dels 6,1 milions l’any 2023 als 6,4 el 2024, segons les dades de l’últim estudi anual elaborat pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya. Aquest augment d’usuaris suggereix una major integració d’aquestes plataformes en la vida digital dels catalans, fent que Catalunya segueixi una evolució ascendent, reflectint una major estabilitat o creixement en l’ús digital, apunta l’estudi.

Segons l’anàlisi, el 95% de la població catalana major de 16 anys és usuària habitual d’almenys una xarxa social. Concretament, els catalans utilitzen una mitjana de tres canals digitals diàriament. Els usuaris més joves en fan servir entre quatre i cinc, mentre que els més grans es limiten a dos. WhatsApp, Youtube, Instagram i Tik Tok són les més utilitzades en la franja d’entre 16 i 30 anys, i WhatsApp, Facebook i Youtube entre els majors de 66 anys. Es pot observar un canvi en què els joves prefereixen cada cop més Instagram per la missatgeria, mentre que Facebook només es manté entre els usuaris de més edat. Les plataformes visuals i interactives guanyen terreny, amb Instagram expandint-se encara més i amb Tik Tok doblant els seus números i consolidant-se plenament entre les persones de menys de trenta anys. YouTube manté una alta quota d’ús i demostra la seva importància en el consum de contingut digital. Per la seva part, X (antigament Twitter), ha patit una forta davallada, mentre que Linkedin ha experimentat un increment, canviant una mica la seva aparença visual. Aquests canvis mostren una tendència cap a plataformes més dinàmiques i interactives, deixant enrere els estils més tradicionals i estàtics. Amb tot, les dades situen WhatsApp com la xarxa social més utilitzada, amb un 91%, per totes les generacions. YouTube ocupa el segon lloc de popularitat i Instagram se situa en tercera posició.

El temps mitjà d’ús diari de les xarxes socials a Catalunya ha experimentat un petit increment aquest últim any, passant de les 2,2 hores diàries a les 2,3 hores. Així, la mitjana catalana es manté per sobre de la resta d’Espanya i Europa, on s’oscil·la entre les 1,5 i 2,2 hores. Per xarxes, els catalans destinen 1,3 hores al dia a WhatsApp, una a Tik Tok, i una mica menys a Instagram i Youtube. Pel que fa a les motivacions, predomina l’entreteniment, seguit de la interacció i la informació.

L’anàlisi de les xarxes socials a Catalunya “presenta un panorama complex i dinàmic que va molt més enllà de la simple utilització d’aplicacions digitals. Mentre WhatsApp es manté com la xarxa social més utilitzada, Instagram s’ha consolidat com la preferida, especialment entre els col·lectius més joves, evidenciant una clara segmentació generacional en el consum digital”, indica l’estudi.

“Un dels aspectes més rellevants és la diferència significativa en el temps de dedicació entre els grups d’edat. Els joves hi dediquen el doble de temps que les persones majors de 66 anys, dada que reflecteix una qüestió tecnològica, però també cultural”, conclouen.