Alejandro Palomas : “Ens fa molta por perdre la mare; és quan s’inicia la segona part de la vida”
L'escriptor tanca l’univers de l’Amàlia amb una novel·la colpidora sobre la pèrdua, l’amor matern i l’herència emocional que perdura més enllà de la mort
Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) és llicenciat en Filologia Anglesa i màster en Poètica pel New College de Califòrnia a San Francisco. Ha compaginat l’escriptura de ficció amb la poesia i la traducció d’autors de renom. És l’autor de Una mare (2014), Un gos (2016), Un amor (2018) i, ara, Una vida (Columna, 2025), la sèrie de novel·les en les quals retrata la vida d’una família mitjançant la figura de l’Amàlia, la mare de més de 150.000 lectors que retorna en una història emotiva per culminar l’univers literari.
En aquesta novel·la, Palomas descriu l’essència d’una mare mitjançant el personatge de l’Amàlia. Ho fa removent l’amor matern de qualsevol fill o filla mentre reivindica el paper de la figura materna i posa damunt la taula com de poc que estem de preparats per perdre-la. L’autor sap plasmar amb detall, fruit de l’experiència, com l’ànima d’una mare transcendeix la mort, passant a formar part de cadascú de nosaltres i sent immortal mentre visquem.
En aquest quart llibre el Fer, la Sílvia i l’Emma porten la seva mare Amàlia a l’hospital pensant que té una infecció lleu, però finalment la causa és una altra: una malaltia terminal. Aquest moment és un exemple d’una frase que apareixerà més tard en la història: és la vida la que decideix?
És la vida la que decideix. He donat moltes voltes a aquesta frase i, en realitat, crec que viure significa la capacitat d’adaptar-te a allò que la vida decideix per tu. Nosaltres decidim molt poc, encara que hi hagi moltes veus que et diguin que ets l’amo de la teva vida i que tu decideixes el teu destí. Res. Tu et vas adaptant i vas escollint dins de les teves possibilitats. I sí, ens endinsem en aquesta novel·la en el moment en què la vida ha decidit que aquesta família ha de reaccionar a una situació totalment nova. Nova per a ells, però comuna per a la resta de mortals, perquè totes les famílies passen per aquest moment.
“Ningú ens prepara per al difícil trànsit de convertir-nos de fills-fills en fills-cuidadors, i d’aquí en els pares i mares de la nostra gent gran”. Acabem sent els pares dels nostres pares...
En aquest punt s’ajunten diverses variables. Una és que les persones vivim més anys que abans, amb la qual cosa arribem a un moment que, per evolució natural, ens hem de convertir en pares dels nostres propis pares o mares de les nostres mares i d’això ningú t’adverteix, com en gairebé totes les coses importants de la vida. Ningú et diu: en algun moment, pensa que això que el teu pare fa amb els avis ho hauràs de fer tu amb ell. Quan això succeeix, ni els pares volen deixar de ser pares ni els fills volen deixar de ser fills. No vols que el teu pare sigui el teu fill, vols que continuï sent el teu pare o la teva mare, en el cas de la novel·la. És llavors quan es produeix un xoc generacional, fins que cedeix el més gran i el petit agafa les regnes del seu destí. Això és molt difícil, perquè tampoc estem preparats. De fet, som nens que no estem preparats per a la vida fins que morim. Suposo que això fa de la vida quelcom interessant. Si ho sabéssim tot no ho seria tant. I quan l’Amàlia ha de deixar-se cuidar, tenint en compte com és ella, és complicat, com passa amb moltes mares que com a filles són complicades.
I suposo que tampoc estem preparats per a aquest moment en què es comunica que el pare o la mare, en el cas del llibre l’Amàlia, té una malaltia que, pràcticament, és mortal.
Ara parlo de la meva experiència amb la meva mare, que és la que inspira l’obra. Quan et diuen això i, a més, d’una manera inesperada, quan et donen una data de comiat, el xoc és tan impressionant... En el meu cas, per exemple, després de rebre la notícia no era capaç d’entendre que ella anava a marxar i, de fet, pensava que jo era el malalt, així que vaig començar a acomiadar-me de la gent. Realment, per al que no estem preparats és per a l’orfandat. No és per a res més. Ens fa molta por quedar-nos sols al món, sent un altre cop nens vulnerables en aquest desert. Ens fa molta por quedar-nos sense mare, perquè quan passa això comença la segona part de la teva vida. I és molt complicat...
Durant l’estada dels protagonistes del llibre a l’hospital hi ha un moment en què es diu que el centre hospitalari “no està pensat per a velles”. Potser és el món que tampoc està pensat per a la gent gran?
Sí! Però, sobretot, les coses que, en principi, estan pensades per a aquest col·lectiu, com un hospital. Jo recordo que la meva àvia sempre es preguntava: “Per què està tot tan lluny als hospitals? Estic molt cansada.” Reia molt amb ella. No hi ha res pensat per a les persones grans quan, precisament, tenim una població molt envellida. Cada cop som més i, serem més els vells, però cada cop intentem veure’ls i cuidar-ne menys. Només cal veure què passa amb les residències. Tots coneixem què hi succeeix des de fa molts anys. Recordo que la meva mare va fer un curs per cuidar persones majors d’edat per treballar a una residència. Va fer les pràctiques en un centre privat, però va deixar-les a la meitat perquè va tenir una depressió, de la qual va tardar anys a recuperar-se. El que va veure en aquella residència la va enfonsar. M’explicava fets que pensava: com som capaços de fer-nos això? Perquè si els fem això a ells, també ens ho fem a nosaltres en el futur.
Hi ha un moment del llibre en què es diu: “El diàleg amb les mares sobreviu a la mort”, o un dels personatges també fa referència al fet que encara que s’emportin la vida d’una persona, aquesta no se n’anirà. Es titula Una vida, però considera que el contingut va més enllà de la vida?
Sí. Es titula Una vida perquè venim d’Una mare, Un gos i Un amor i havia d’englobar-ho tot. Es titula així perquè parla d’una vida que és aquesta família, no solament de l’Amàlia, sinó també de totes les vides que formen aquest planeta. Entre totes fan un puzle que és una vida. I es titula així perquè, una vegada, el meu psicoanalista em va dir: “una mare no mor fins que mor el fill”, ja que el fill és el que manté la seva memòria i la manté viva. Quan mor el fill és quan moren els dos, però una mare mai mor sola. Una mare marxa, espera que el fill deixi de recordar i perdi la vida i, aleshores, mor.
És a dir, creu que una mare, com els personatges dels llibres o de les pel·lícules, pot morir, però sempre quedarà alguna cosa d’ella en nosaltres.
Una mare mor, però no se’n va, que és la diferència entre morir-se i anar-se’n. Jo continuo pensant i convivint amb la meva mare, parlo i ric amb ella, i això t’ho dirà molta gent que ha perdut la seva mare. Moltíssima gent.
Sí, de fet, m’incloc entre aquestes persones. És el que comentes.
Clar (somriem). Penses en ella o hi parles, saps el que et diria o bé t’atures en una botiga i penses: això li encantaria...
Ella, d’alguna manera, sempre hi és present, sí.
La tens molt present, i mentre això sigui així ella hi és. Hi ha moltes maneres en les quals una persona pot estar-hi present: emocional, mental, record, passat, present...
I en aquest sentit, hi ha un moment després de la mort de la seva mare en què el Fer mira el carrer i es pregunta: “Ningú la troba a faltar?” La vida segueix, però part de la teva s’ha acabat. Hi ha un contrast molt contundent, difícil d’explicar si no l’has viscut.
Jo havia escoltat diversos cops les preguntes: com és possible que el món continuï amb normalitat i ella ja no hi sigui? Com és possible que el món no s’adoni del fet que falta algú? És impressionant aquella sensació. El temps s’atura de sobte, però el general continua. Això em fa plantejar moltes coses sobre el temps: no sé si és lineal, jo considero que no. Però aquella sensació d’orfandat, perquè el món continua però tu no ho pots fer, és brutal. Fins que no ho vius no saps explicar-ho.
Exacte... I, canviant de tema, com l’ajuden les flors, els arbres o animals a construir la seva història?
Per a mi són fonamentals. Jo no sé plantejar-me els meus espais i temps en la meva vida diària sense animals o arbres. Jo visc en un lloc molt apartat, on estic fent un petit bosc. Els meus arbres són part de la família. Sé que no és així, però els veig amb personalitat pròpia i amb identitat. I això sí que ho vaig treure de la meva mare. Ella tenia la mania de dir: “Si aquell fos un arbre com creus que seria?” Quan jo era petit ella tenia una floristeria amb la meva àvia, i parlaven molt de flors, arbres, etc. De fet, jo vaig aprendre els colors a través de les flors.
Parlàvem abans del difícil trànsit de convertir-nos en cuidadors dels nostres pares. Però algú prepara als escriptors sobre el procés per acomiadar els seus personatges?
No, no ens preparen, i per això jo no me n’acomiado (riu). No sé acomiadar-me i no ho penso fer mai. És una cosa que he reconegut mentre escrivia Una vida. Porto deu anys amb aquesta família i no la penso deixar. És una part de la meva obra que hi serà sempre. Faré més coses, però aquesta columna vertebral sempre hi serà.
I l’univers que ha creat és molt real, ja que pràcticament comparteix experiències més que una història.
Sí. Hi ha escriptors que són molt relators. En canvi, jo no ho soc gaire. No sé explicar històries, sinó compartir i oferir una experiència en temps real. A mi m’interessa que tu et sentis i estiguis dins de la meva història, que la visquis amb mi i que en surtis tocat d’alguna manera afirmant: “He viscut una cosa de la qual vull parlar.” És una experiència molt intensa, molt personal. Jo no m’acomiado d’això. Hi estic ficat i soc jo mateix.
Tanca el format novel·la però se n’obren altres... còmics, teatre... l’Amàlia retorna i perdura.
Sí, aquest univers té format còmic des de l’abril. El model d’inspiració és Mafalda, però en el nostre cas és una Amàlia de 75 anys que fa la seva vida quotidiana i dona la seva visió del món, de la política, i de tot en general. Molt divertida i tendra. I, després, vindrà el teatre. Comencem amb l’adaptació d’Una mare al juny i crec que l’estrenarem a principis de 2026. També hi ha el projecte, en el futur, de fer els quatre llibres en versió teatral.
Sempre amb un punt d’humor...
Sí. Jo necessito riure i que tots riguem perquè al món ja hi ha molta intensitat emocional, però l’emocional també inclou l’humor, que és una emoció, i sembla que sigui la sèrie B de les emocions, tot i que considero que és la més important de totes. Sense humor aquí no hi ha qui sobrevisqui.