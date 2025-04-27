Ribera sagrada
Descobrint el paisatge suau i les esglésies romàniques de l'alta vall del Riu Ondara
Convé aprofitar ara que els verds primaverals de blats i ordis encara no s’han daurat del tot, per bé que els grocs cerealístics tampoc no desllueixen la bellesa d’aquella ampla vallada, per recórrer la conca superior de l’Ondara, estesa com una catifa de sembrats entre Cervera i la Panadella. Un paisatge franc, amable i rialler, suau de perfils i delimitat per serrats d’escassa prominència, que combina camps de conreu i clapes de bosc, amb alguns poblets que atresoren tres monuments religiosos d’elevat interès, a més d’una altra construcció que ho és a mitges: la doble espadanya de Pomar, una de més baixa sobre un portal que s’obre a un carreró i una de més alta corresponent al temple del llogaret.
Les tres esglésies coincideixen en antigor i estil, un romànic elemental, totes elles en bon estat de revista d’ençà de restauracions recents, però no pas de municipi, les dues primeres al denominat Ribera d’Ondara, la tercera al petit nucli de Pallerols, ja en terme de Talavera. Capricis o més aviat vestigis administratius.
A efectes pràctics, arribant des de ponent per l’autovia, s’aconsella desviar-se’n a la sortida 526, indicada com a Hostalets-Sant Antolí-Rubinat, moure’s per la zona aprofitant l’antic traçat de l’N-II i alguna carretera local, i reincorporar-se de tornada altre cop a l’A-2 per l’accés següent en direcció oest. En aquest ordre, es visita en primera instància Sant Jaume de Pallerols (a la foto), als afores de l’antiga vileta closa, amb absis rotund i enlairada espadanya de dos pisos. A un parell de quilòmetres i posada sobre un pujolet que domina el poble de Sant Antolí, el temple d’aquesta mateixa advocació, de poderosa i singular estampa, reforçat per robustos contraforts i producte d’ajuntar dues naus, amb arc de grosses dovelles i estilitzat campanar de cadireta lateral de dos ulls que competeix en alçada amb els xiprers veïns. Finalment, una mica més allunyada i de nou a peu pla, la que a partir de l’any 1100 va ser seu del priorat de Sant Pere dels Arquells, amb absis semicircular, espadanya i porta més moderna, emmarcada entre pilastres, un frontó i l’escut papal de les claus.
Colofó extraordinari al recorregut paisatgístic i artístic per l’Ondara, un àpat de categoria al restaurant habilitat a l’edifici històric i monumental de la finca Els Comdals, ran de l’antiga N-II entre Sant Pere dels Arquells i Cervera, construït com a molí al segle XII i després graner del monestir de Montserrat. Marc incomparable: taules de menjador en saletes sota arcades de pedra o a l’exterior vora amplis jardins, on degustar una selecta i detallista proposta culinària que fa venir gana, a base d’òptims productes del territori amb tocs d’avantguarda però conservant les essències tradicionals. Dinars de dimecres a diumenge, sopars divendres i dissabte. Ideal també per acollir banquets i celebracions.