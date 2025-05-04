2.0
Instagram, l’eina del vi
El 100% dels cellers catalans utilitzen aquesta plataforma per promocionar-se
El 100% de cellers catalans fa servir Instagram, consolidant-se com el pilar central de la presència digital per a la visibilitat i la interacció amb els seus clients, segons apunta l’últim estudi Enodata 2025: El vi català a les xarxes socials, elaborat per Enoturista amb el suport de l’Institut Català de la Vinya i el Vi. El document ha comptat amb 150 enquestats vinculats a cellers, administradors i comunicadors del sector vinícola. Concretament, s’ha dut a terme una anàlisi comparativa sobre l’evolució anual del comportament social del vi a Catalunya a través de vuit plataformes.
En comparació a l’informe de l’any anterior, Instagram es consolida com la xarxa social estrella, destacant per la seva capacitat de mostrar continguts visuals d’alta qualitat com vinyes, etiquetes i experiències enoturístiques, que són les més populars entre els seguidors d’aquest tipus de perfils. A Facebook, un 79% dels cellers continuen actius, però perden força respecte a l’any 2024. La majoria dels enquestats asseguren que el motiu d’això és que Instagram permet duplicar el seu contingut. En canvi, WhatsApp i Google Business emergeixen com a eines clau per a la comunicació directa i la localització. X és la xarxa que pitjor ha evolucionat en els darrers 10 anys, passant de ser la segona més utilitzada el 2016 a ser la vuitena el 2025. Menys de la meitat dels cellers catalans (enquestats en aquest estudi) tenen un compte actiu a la plataforma i atorguen la nota més baixa d’entre les vuit xarxes socials analitzades. Pel que fa a TikTok, només un 22% han adoptat la plataforma als seus continguts, però aquells que ho han fet destaquen que el seu ús permet arribar a nous públics.
Quant als continguts a les xarxes dels cellers, un 64% publica històries sobre la seva trajectòria, mentre que un 89% confirma que les publicacions amb persones generen més interacció entre els usuaris. Els formats de vídeos curts, com reels o stories, també resulten especialment efectius. Les experiències enoturístiques són les publicacions que es tradueixen en més interacció (56%), tot i no ser les més freqüents. Un 47% han realitzat col·laboracions amb influencers, i d’aquestes, un 57% són remunerades i la resta s’articulen amb intercanvis de productes. Un 39% compta amb personal format en xarxes socials, mentre que en un 38% la tasca la fan els mateixos propietaris. El 73% dels cellers prioritzen aconseguir interaccions davant d’arribar a una audiència més àmplia, reforçant les comunitats fidels.