L’apagada massiva, a SEGRE
Al digital de SEGRE vam ser testimonis del primer símptoma de la gran apagada massiva que el 28 d’abril va afectar Espanya i Portugal de forma generalitzada. En les gràfiques internes d’audiència de tot l’ecosistema digital, vam veure a les 12:35 hores i en temps real una caiguda de l’audiència, fet que en aquell moment vam atribuir a tres possibles raons: o una caiguda dels servidors d’Internet o del nostre sistema web o bé de la llum. Les dos primeres poden passar per causes alienes a nosaltres, la tercera no sol passar, i menys de la magnitud viscuda.
La caiguda d’audiència va posar en alerta la redacció, que va buscar els motius i va notificar els seus lectors de l’apagada general en pocs minuts (12:55 h). Aquesta notícia va generar un pic informatiu amb un augment d’audiència de prop del 400%. Després va venir una foscor d’hores, amb una audiència mínima al digital de SEGRE, però amb un gran augment de les visites internacionals. A partir del vespre, i coincidint amb el lent retorn de la llum, al digital vam poder tornar a informar de la gran apagada des de les 23:00 h fins a les quatre de la matinada, i des de primera hora del dimarts al matí i durant tot el dia. Tot això amb grans xifres d’audiència.
Mostrem una gràfica que explica diverses coses. Una és que el consum informatiu és paral·lel als fets del país; a més fets i més importants, més consum. Una segona és que els mitjans de comunicació són fonamentals per garantir un accés veraç a la informació. Com explica el director de l’auditora de mitjans GFK David Sánchez, “el valor dels mitjans de comunicació com a vehicles d’informació i actualització constant per als ciutadans és evident, però es constata especialment en moments delicats i d’incertesa, en els quals l’accés a informació contrastada és una arma contra l’alarmisme i la desinformació. Malgrat estar allunyats dels éssers estimats, gràcies als mitjans almenys vam poder mantenir-nos en contacte amb la realitat”.
Poc més a afegir, més que reiterar la confiança que molts heu dipositat en SEGRE per mantenir-vos informats.