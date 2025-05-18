WWW.PARCASTRONOMIC.CATASTRÒNOM
Nancy Roman, la mare del telescopi Hubble
Avui continuem el nostre repàs per grans dones de la història de l’astronomia, però aquest cop serà una mica més recent, ja que el passat 16 de maig hauria complert 100 anys l’astrònoma nord-americana Nancy Grace Roman, nascuda a Nashville, Tennessee, i filla d’un geofísic i d’una professora de música que van influir, segons reconeixia ella mateixa, de forma determinant en el seu interès per la ciència.
És ben conegut que el seu interès per l’astronomia va començar de petita. Als 11 anys va fundar una agrupació astronòmica a l’escola on cada setmana avançaven en la descoberta del cel nocturn. Finalment, als anys 40 va poder entrar a la universitat on es va graduar en Astronomia. Va fer el doctorat el 1949 a la Universitat de Chicago i va treballar a l’Observatori de Yerkes.
A Yerkes, pel fet de ser dona, li era impossible aconseguir una plaça permanent i només podia ser ajudant. Per aquest motiu va deixar la feina i al cap de poc temps, gràcies al seu gran prestigi, seria seleccionada per una emergent NASA com a primera cap d’astronomia. Era el moment de la cursa espacial i del programa Apollo, per exemple. Ella va començar a indagar entre la comunitat astronòmica quins projectes es podrien dur a terme, essent una figura clau per a l’inici de l’astronomia des de l’espai, on es podria observar l’univers sense els efectes de l’atmosfera.
Nancy Roman va contribuir en nombroses missions pioneres com Apollo o Skylab, però hi ha un projecte del qual ella en va ser la gran impulsora i va fer-ne el disseny inicial, va trobar-ne el finançament i també va definir-ne els objectius; el Telescopi Espacial Hubble.
“La mare del Hubble” és el nom que molts li van donar degut a l’impuls d’una de les missions més grans de la història, la que va permetre canviar per complet la nostra visió de l’Univers, des de l’edat de les galàxies a l’estudi d’exoplanetes.
Al llarg de la seva vida, Nancy Roman va destacar a l’hora de promoure el paper de la dona en la ciència. De fet, va ser de les poques dones directives de la NASA en els primers anys de l’agència. La seva voluntat d’impulsar vocacions científiques joves va ser present fins a la seva mort, als 93 anys. Com a reconeixement, les beques de formació de doctorat de la NASA van passar a anomenar-se Nancy Roman.