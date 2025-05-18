Verónica Fuentes: “Busquem fer un contingut efectiu per a les marques”
Creadora UGC des del 2020, Fuentes treballa amb marques d’arreu del món oferint contingut autèntic i formatiu, i prepara el primer gran esdeveniment estatal del sector
L’UGC (User Generated Content) és el contingut (text, fotos, vídeos, comentaris, opinions...) creat pels usuaris que reflecteix la seva experiència amb relació a un producte o el servei d’una marca. Aquest contingut busca ser original, autèntic i proper al públic al qual va destinat, essent molt atractiu per als potencials clients, però també per a les marques, ja que també en poden fer ús per a la seva promoció. En aquest àmbit, Verónica Fuentes, nascuda a Lleida el 1981, és creadora de contingut UGC professional a temps complet. En els seus comptes a les xarxes socials d’Instagram i TikTok acumula més de 17.000 seguidors. També publica contingut d’àmbit familiar i sobre bellesa per a persones de més de 40 anys. Prèviament, Fuentes va treballar durant més de quinze anys com a model, dependenta de moda i, fins a l’any 2023, com a monitora.
Des de quin any es dedica a crear contingut i què la va motivar a dedicar-s’hi? Feia anys que volia escriure un blog compartint la meva experiència en la maternitat des d’un punt de vista real, ja que estava cansada de veure postureig. I durant la pandèmia, l’any 2020, la meva filla gran em va animar a fer-ho a través d’Instagram. D’aquesta manera va començar tot i mira… ara em trobo treballant per a marques de tot el món! [riu]
Al seu perfil es descriu com a creadora UGC professional, pot explicar que implica això? L’UGC (User Generated Content) és contingut creat per usuaris; no per part d’influencers ni productores audiovisuals. Jo treballo per a marques creant fotos i vídeos naturals i reals, pensats per connectar amb el públic de forma autèntica. Les firmes utilitzen aquest contingut per a les seves xarxes socials, web o publicitat. És important entendre que jo no publico aquests vídeos; només la marca en fa ús. Això va començar als Estats Units, i jo vaig ser de les primeres a portar-ho a Espanya. De fet, soc l’única a Lleida que s’hi dedica professionalment.
Creu que els creadors UGC tenen més llibertat que els altres creadors de contingut a les xarxes? Pensa que poden arribar al mateix nombre o tipus de seguidors? Més que llibertat, tenim un altre enfocament: creem per a les marques, no per a nosaltres. No busquem seguidors, sinó que el nostre contingut sigui bo i efectiu per a elles, que connecti amb el seu públic, doni valor de marca i els generi vendes.
En aquest sentit, es defineix com un perfil que treballa amb marques sense ser influencer, però voldria ser-ho? No, no és el meu objectiu. M’agrada treballar amb marques des d’una altra perspectiva; creant contingut real i efectiu sense la necessitat d’exposar la meva vida personal. Prefereixo centrar-me en la creació de contingut UGC.
Quines diferències considera que hi ha entre el contingut que fan els creadors adolescents i el que feu les persones més adultes? Crec que la diferència principal és, precisament, l’enfocament. Els creadors adolescents acostumen a fer contingut més espontani, buscant entretenir o expressar-se. Les persones adultes potser tenim una mirada més estratègica i adaptada a diferents públics. Encara que hi ha de tot, eh!
Com ha evolucionat el seu contingut a les xarxes fins a arribar als seguidors que té actualment? El meu contingut ha evolucionat a mesura que he anat coneixent millor el meu públic. Al principi em centrava només en maternitat i cosmètica, però ara em dirigeixo més concretament a la bellesa després dels 40 anys, a mares, i també a aquelles que els agradaria començar en l’UGC, oferint-los inspiració i formació per començar en aquest sector.
A més, té tres fills. És fàcil compaginar-ho tot? No és fàcil, però m’encanta el que faig, i això em motiva a fer-ho possible. Com a creadora UGC i assessora, tot requereix molt esforç, sobretot amb tres fills. Però és possible compaginar-ho, i per això vull ajudar altres dones a fer el mateix: aconseguir la conciliació i dedicar-se a allò que els apassiona, com jo, i amb l’oportunitat de guanyar molt més que en un altre treball. No sempre és perfecte, però val la pena!
Quins projectes té pensats de cara al futur? Actualment, juntament amb deu companyes de professió, estic organitzant el 1r Esdeveniment UGC d’Espanya, UGC Connect Spain. Tindrà lloc a Madrid el 4 d’octubre i serà una passada! Hi haurà creadores d’arreu del país, moltes agències referents i marques increïbles! I veient la demanda que té l’UGC, també tinc el projecte de fer tallers presencials a Lleida per ensenyar a monetitzar amb les xarxes socials, sigui com a creadora o com a emprenedora, i ajudar així dones i mares com jo a aprendre aquesta apassionant professió que no para de créixer.