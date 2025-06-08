SEGRE

Oriol Ginestà convida a valorar els paisatges

Amb el seu quart àlbum, 'El camí de l'aire'

“Tant de bo hi trobis una mica d’allò que necessitis per seguir el teu camí únic”. És el desig del lleidatà Oriol Ginestà, músic, professor de ioga i terapeuta musical, per al públic del seu quart àlbum, El camí de l’aire. Es tracta d’un treball d’autor intimista que inclou nou cançons que respiren sensibilitat, arrelament i misticisme, obrint la mirada i el cor als paisatges tant interiors com exteriors. Ginestà ha produït, gravat i mesclat el seu nou disc amb Víctor Ayuso a l’estudi Zamenhof de Lleida. “M’ha acompanyat a reconduir les composicions, i les ha vestides, elevades i polit de forma espectacular”, diu l’autor. En diverses peces, Nina da Lua i David Sitges posen veus que són “màgia pura” i “d’una altra dimensió”, descriu Ginestà, que compta també amb el violí “de llegenda” de Núria García o “el toc mestre” de Juanjo Muñoz (masterització) i Hèctor Beberide (acordió), valora el cantautor lleidatà.

