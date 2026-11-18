Martin Llavaneras: “Sempre he percebut una certa mirada estereotipada del paisatge”
Martin Llavaneras (Lleida, 1983) va sentir-se atret progressivament pel món de l’art. Especialitzat en l’escultura, li interessa posar en diàleg processos naturals i industrials i generar noves maneres d’entendre la matèria. La seva obra s’ha exposat en espais com la Fundació Joan Miró, La Panera i CentroCentro, i es pot trobar en les col·leccions de museus com el Reina Sofía de Madrid i el Macba de Barcelona. Aquesta tardor, l’artista ha participat en la primera residència artística del celler Oller del Mas (Manresa)
Com va arribar a l’art i, concretament, a l’escultura?
La veritat és que vinc d’un context molt aliè, vinculat a l’agroindústria, des de la pagesia de tota la vida fins a l’enginyeria, la logística i l’emmagatzematge de la fruita. Diria que a l’art vaig arribar-hi a poc a poc. De petit, li feia rams de flors a la meva mare i a l’institut els professors entenien que el que m’agradava era dibuixar, modelar amb fang i tot el que impliqués treballar amb les mans. Així que, després, el camí més lògic va ser estudiar Belles Arts. Em vaig formar a Bilbao, on l’escultura té molt arrelament; més tard, a Berlín i, finalment, a Barcelona, on vaig fer el doctorat.
Els seus orígens l’han influït a l’hora de mirar el paisatge o d’esculpir?
Diria que sí. Des del meu punt de vista, aquí el paisatge és indústria, amb totes les seves complexitats, conflictes i contradiccions. Sempre he percebut una certa mirada estereotipada del paisatge, construïda des de la ciutat, que als qui hem crescut aquí a vegades ens provoca riure o a vegades certa vergonya. De tant en tant sento com si haguéssim quedat al marge de la bellesa, d’allò que habitualment entenem per paisatge, que sembla començar a partir del Prepirineu. Al final, créixer en aquest context, m’ha portat precisament a desmuntar aquesta idealització paisatgística i a prestar més atenció a l’entorn, a les infraestructures que fan possible la seva gestió i a conèixer les persones que el treballen i el tiren endavant.
Què li interessa, doncs, a l’hora d’intervenir en processos naturals i industrials?
M’interessa sobretot quan aquestes dos coses deixen d’estar tan separades. Quan una infraestructura, un material o un procés industrial acaba formant part del paisatge, i al revés, quan allò que entenem com a natural depèn també de sistemes de canalització, manteniment o transport. Crec que treballo bastant des d’aquí, intentant localitzar aquests punts de contacte. M’interessen els materials pel que són, però també per tot el que arrosseguen: d’on venen, com es transformen, com circulen i quin tipus de relació generen amb el cos i amb el territori. M’agrada pensar que les estructures, la seva materialitat i la pròpia raó de ser d’allò que ens envolta són, per si mateixes, escultòriques.
Com va viure la residència a Oller del Mas?
Amb molta emoció. No havia tingut mai l’oportunitat de treballar en un context agroindustrial per produir una peça site-specific. En lloc de traslladar processos i materials vinculats a les matèries primeres al context de l’art, aquesta vegada volia introduir el meu treball en la mateixa infraestructura vitivinícola, connectar-lo amb els seus processos i formar part d’aquests. He treballat, per exemple, en una peça que connecta les diverses aigües del territori.
Què cerca quan una escultura dialoga directament amb un paisatge i amb els qui l’habiten?
M’interessa que l’escultura desplaci la mirada i el cos cap al context, més que cap a si mateixa; que no afegeixi res al que el paisatge ja té. En el fons, m’interessa posar en relació processos, procedències i tot allò que porta associat el desplaçament, l’ús i, en aquest cas, la gestió de l’aigua. M’interessa reunir el que és atmosfèric, geològic i industrial: l’aigua de pluja, la del pou, la dels serveis i la industrial, que ha estat depurada.