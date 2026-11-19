Gabriel Pena: “El ioga és una autèntica revolta, no una eina de quietud anestèsica”
The Yoga Gallery Lleida Fest 2026 va tancar la tercera edició, celebrada del 15 al 17 d’octubre a la Seu Vella, amb un balanç molt positiu: 800 entrades despatxades al llarg dels tres dies. Més enllà de les xifres de participació, l’esdeveniment ha marcat un punt d’inflexió en el projecte, que consolida el seu compromís amb un ioga inclusiu, accessible i connectat amb l’activisme social. En parlem amb Gabriel Pena, fundador i director del festival
Un total de 14 entitats del tercer sector de Lleida que treballen amb persones en situacions de vulnerabilitat van participar en el festival, que els va facilitar 150 entrades gratuïtes destinades tant als seus usuaris com als professionals que els acompanyen. Una iniciativa que vol reivindicar el ioga com una pràctica a l’abast de tothom, més enllà de les condicions econòmiques, personals o socials. De fet, aquesta tercera edició va concloure amb èxit una experiència pilot amb sis interns del centre penitenciari Brians 2.
Quin balanç fa d’aquesta tercera edició?
Molt positiu. Hem repetit les mateixes xifres de públic de l’any passat, la qual cosa és un èxit enorme si tenim en compte que només una petita part dels assistents provenen de Ponent. Aconseguir atreure gent de la resta de Catalunya i de l’Estat espanyol per posicionar Lleida com un dels grans pols de referència del ioga i l’espiritualitat a Europa és molt difícil, però creiem que és una fita important i necessària. Estem parlant d’una iniciativa que vol situar la ciutat en el mapa internacional d’aquest àmbit i que, per tant, necessita arribar a un públic molt més ampli que el de proximitat. Que tanta gent es desplaci fins aquí per participar en les activitats de l’esdeveniment demostra que hi ha interès.
Com s’ha treballat des del festival per fer del ioga quelcom més accessible?
Venim d’una o dues dècades en què el ioga s’ha convertit lentament en una eina al servei del consum i de l’establishment, malgrat que aquesta ciència mill·lenària va néixer justament per al contrari. Mil anys abans de Crist ja hi havia tot un conjunt de savis i un focus d’espiritualitat al nord de l’Índia, al Tibet i al Caixmir. Aquest es va expandir a través de les rutes de la seda, que van permetre connectar diferents territoris i facilitar l’intercanvi de coneixements i tradicions. Figures històriques com Jesús —en el seu contacte amb els essenis— van absorbir aquestes pràctiques d’interiorització i meditació que avui entenem com la idea original del ioga. Malauradament, avui dia sembla que això s’ha pervertit i s’ha convertit en un aparador o espectacle estètic on prevalen els modelets cars o els centres amb millor il·luminació. Fins i tot s’ha arribat a convertir en una activitat molt semblant a anar al gimnàs, on el protagonisme recau sobretot en l’exercici físic i en l’aparença exterior.
Una concepció que dista de la seva idea de ioga.
El festival reivindica que la part física i les postures tenen poca importància per si soles; només són l’eina d’entrada per desenvolupar el veritable objectiu del ioga: un treball interior i solitari de meditació per trobar la teva millor versió. El més important és el procés de descoberta personal, la capacitat de mirar cap endins i de comprendre’t millor. Volem recuperar aquesta essència i allunyar-nos d’una concepció superficial que acaba convertint el ioga en un producte més de consum.
De fet, en aquesta edició han apostat fort per la inclusió social. Quin paper té aquest enfocament?
Si només posem èmfasi en l’estètica i la postura, deixem fora i en situació de vulnerabilitat moltes persones. No podem entendre la pràctica del ioga únicament com un camí personal per trobar-nos bé, sinó també com una eina que ens ha de permetre prendre consciència del que passa al nostre voltant i implicar-nos en la realitat social. Per això hem fet una aposta ferma pel vessant inclusiu, facilitant que tothom pugui venir independentment de la seva situació. Les circumstàncies personals, econòmiques o socials de cadascú no haurien de ser un impediment per accedir a aquesta experiència. En aquesta edició hem repartit 150 entrades gratuïtes entre 14 entitats del tercer sector de Lleida, adreçades tant als professionals com als usuaris d’aquestes organitzacions, i hem completat una experiència pionera amb sis interns de Brians 2. Aquesta última iniciativa va sorgir també d’un cas que conec, que em va fer pensar que qualsevol persona pot trobar-se en unes circumstàncies que li canviïn completament la vida i que tothom ha de tenir l’oportunitat de reconduir-la.
Què considera que pot aportar emocionalment el ioga a les persones de l’àmbit penitenciari?
Hem de comprendre que el ioga és una autèntica revolta i no pas una eina de quietud anestèsica per desconnectar del món. De fet, vincular-lo simplement amb el benestar és un error garrafal i li fa molt mal. Sovint s’ha transmès la idea que practicar ioga consisteix a buscar un estat de tranquil·litat individual, aïllar-se dels problemes i aconseguir sentir-se bé sense tenir en compte què passa al nostre voltant. Però aquesta no és la seva essència. El ioga no neix per apartar-te de la societat, sinó per ajudar-te a prendre consciència i a reaccionar davant la realitat. Per això considero que totes aquestes persones han de tenir l’oportunitat de redreçar la seva vida, tenir-ne una de digna i reconnectar amb la seva millor versió mitjançant el treball interior. En aquest sentit, estic convençut que el ioga pot ser una eina molt valuosa. A través de la meditació i del coneixement personal, cadascú pot descobrir capacitats i aspectes de si mateix que potser tenia oblidats. I aquesta descoberta no s’hauria de quedar en un benefici individual: hauria de servir per mirar cap enfora, recuperar la voluntat de participar i poder construir una vida vinculada a la societat.
El ioga inclusiu serà definitivament el segell identitari de l’esdeveniment a Lleida?
Exactament. Cada ciutat on fem el festival va definint el seu propi caràcter. És un procés que es va construint amb el temps, a partir de les experiències, de les necessitats que detectem i de la resposta del públic. És com tenir una brúixola i anar descobrint quin camí té més sentit seguir. En el cas de Lleida, després d’aquesta tercera edició, hem vist clarament quina havia de ser la direcció. Ja intuíem que la ciutat podia tenir aquest perfil, però la resposta de les iniciatives d’inclusió social ens ho ha acabat de confirmar. Hem treballat perquè Lleida es consolidi com a referent del ioga inclusiu. És important remarcar, però, que no volem crear un festival amb una programació adaptada únicament a determinats col·lectius o persones en situació de vulnerabilitat. La idea és que sigui un espai obert, on tothom pugui participar i compartir les mateixes experiències, independentment de la seva procedència o situació personal.
Amb reconegudes figures d’aquesta ciència.
M’agradaria destacar l’excepcional equip de professors i professores que han vingut enguany, escollits per la seva gran capacitat comunicativa i per transmetre el ioga des de l’experiència pròpia i no només des del punt de vista acadèmic. Per a nosaltres és fonamental que les persones que imparteixen les sessions tinguin la capacitat de comunicar, d’explicar i de compartir allò que han viscut. No es tracta simplement de tenir uns coneixements teòrics o de poder reproduir unes tècniques, sinó de saber transmetre el que significa aquesta pràctica a partir del propi recorregut personal. Per a les persones que practiquen ioga habitualment, poder tenir a Lleida professionals d’aquesta categoria és una oportunitat excepcional. És com si, per a algú a qui li agrada el rock and roll, de sobte li portessin els Rolling Stones.
D’altra banda, vull agrair enormement l’assistència de la germana Teresa Forcades, que va sortir expressament del monestir on resideix. Va fer, doncs, un esforç important per venir fins a Lleida i participar en una trobada que vam considerar especialment necessària. Ella va protagonitzar un debat clau sobre espiritualitat i activisme al segle XXI, que es va retransmetre a través de Lleida Televisió.
Quina importància té la música dins del festival?
Personalment, soc partidari que la música en formi part com una expressió cultural, però de tall més occidental. Tanmateix, escolto què n’opinen el meu equip i els participants, als quals els agrada molt el vessant més místic i oriental. És cert que hi ha una tradició de cant de mantres vinculada a aquests entorns espirituals des de fa segles, però cal distingir aquesta pràctica tradicional de la seva transformació en una proposta musical més elaborada i comercial, que és força més recent. En qualsevol cas, és una proposta que funciona molt bé i que té una bona acollida entre el públic. També és important entendre quin paper té dins de l’estructura del festival. Durant les jornades hi ha moltes activitats i, en alguns moments, fins a quatre blocs simultanis de propostes. Això fa que els participants es reparteixin entre diferents espais i experiències. Al final de cada jornada, en canvi, busquem una activitat que ens permeti compartir un moment conjunt.
La Seu Vella, escenari imprescindible?
Un dels trets diferencials de la nostra proposta és que no volem que les activitats es desenvolupin en qualsevol lloc, perquè considerem que l’entorn també forma part de l’experiència que oferim als participants. El llegat arquitectònic i espiritual de l’escenari del festival aporta un valor incalculable que el públic de fora valora profundament, a banda de connectar amb la història i la identitat del territori. La gent que ve de fora té l’oportunitat de practicar ioga en un espai que difícilment podria viure d’aquesta manera en altres circumstàncies. És una experiència que va més enllà de les sessions i de les activitats programades: també consisteix a descobrir el lloc, passejar-hi i entendre què representa. En el cas que ens ocupa, la Seu Vella és gairebé obligatòria. Parlem d’un monument que té una càrrega simbòlica molt important per a Ponent i per al conjunt de Catalunya. Per tant, el festival també és una manera de posar en valor aquest patrimoni i de donar-lo a conèixer a persones que potser no havien tingut abans l’oportunitat de visitar-lo. La Seu Vella és, sens dubte, una part essencial de la identitat del festival a la capital del Segrià.