Rafa Melero: “Per escriure la novel·la vaig patrullar pel Raval de Barcelona”
Rafa Melero, mosso d’esquadra i actual cap de Seguretat Ciutadana de Lleida, torna a la novel·la negra amb 'Sin indicios criminales' (Destino), un thriller d’acció tens i realista que s’endinsa en els narcopisos, el narcotràfic i les grans màfies de la droga a Barcelona. A partir del retorn al cos de Manuel Longán, a punt de jubilar-se, la novel·la planteja una pregunta incòmoda i poderosa: en la batalla contra el mal, qui s’acaba imposant, la llei o la justícia? L’experiència de Melero en unitats com Homicidis, Salut Pública o Patrimoni dona al relat una gran versemblança i un pols narratiu molt sòlid.
A Sin indicios criminales trobem un Melero més madur, més segur i amb un domini absolut del ritme i de l’acció, convertint la lectura en una cursa sense treva. Sap perfectament de què parla, perquè ha vist de prop la cara més aspra de la realitat, i la trasllada al lector sense impostures. Alhora, no oblida d’on ve: per això fa entrar a la novel·la la Caselles i Abacus, en un gest d’agraïment discret cap a les llibreries que el van ajudar als inicis. I, amb certa timidesa, també fa una picada d’ull a la seva etapa d’atleta, campió de Catalunya dels 800 metres, com qui recorda de passada una altra vida que encara batega sota la pell.
El protagonista, Manuel Longán, torna al cos de Mossos d’Esquadra quan està a punt de jubilar-se. Ens parla en primera persona i hi empatitzem molt.
(Somriu) Aquesta era la idea: que el lector sigui Manuel Longán i es posi en la situació dramàtica en què es troba ell. Quan vaig escriure la novel·la, la primera versió del primer esborrany era tota en tercera persona: tres històries que es trobaven, però no va funcionar. La vaig reescriure pensant que la millor manera era donar a Manuel una veu pròpia.
El narrador omniscient ens posa en situació, però qui pateix amb el protagonista és el lector.
Exactament.
És un thriller potent i molt dur, perquè ens posa en contacte amb persones realment dolentes.
Aquesta és una de les parts que més estan valorant tant els lectors com altres companys escriptors. L’altre dia, a la presentació de Madrid, Lorenzo Silva...
Ostres, un referent per a mi.
(somriu) Som molt amics. Vaig tenir l’honor que em presentés la novel·la a Madrid. Ell destacava, sobretot, que li havia agradat molt tota la novel·la, però especialment que el dolent fos dolent. Que no es romantitzés. Va posar aquest exemple: aquest dolent no toca el violí, no llegeix novel·les… és un dolent tosc, roí, venjatiu. Tal com passa a la realitat.
Molt egòlatra, també.
Exactament. Aquesta és una de les coses que jo també vaig tenir molt present a l’hora d’escriure la novel·la: el dolent havia de ser dolent, i el lector no havia d’empatitzar-hi mai, perquè aquesta és la realitat.
Tot el que destil·la Julián i el seu clan fa por. És gairebé una forma de psicopatia, no?
Sí, són sociòpates. I psicòpates, sovint. La realitat és aquesta. L’altre dia em preguntaven en una entrevista que la definís amb una paraula. Se’m va acudir una de composta: realitat-ficció. És una novel·la que parteix de la realitat, del dia a dia, perquè tot el que explico ha passat de veritat, està basat en fets reals. Els protagonistes i tots els personatges que hi surten, evidentment, són inventats i els he creat jo. Però allò que hi passa, passa a la realitat.
El que explica és completament versemblant. Vostè mateix ho diu en algun moment: allò que per a la gent normal és una barbaritat, per als delinqüents, però també per als policies, és la quotidianitat.
Bé, nosaltres treballem dia a dia amb el delinqüent i amb els delictes, i sobretot amb les víctimes. Perquè cada dia a la gent li passen coses i, aleshores, hi va la policia. Nosaltres vivim el pitjor del que li passa a la gent. Vivim, amb ella, els seus pitjors moments.
A més, la novel·la entra en temes socials. Vostè hi introdueix reflexions sobre els mena per exemple. No jutja, en cap cas.
No. Simplement deixo veure que això existeix. Com la prostitució, l’assetjament, la pederàstia, els narcopisos, i fins i tot el suïcidi.
Aquests aspectes més foscos surten en la novel·la, però no tapen la trama.
Crec que la novel·la negra el que ha de fer és mostrar-los, perquè aquest tipus de Barcelona, que és on se situa Sin indicios, no la veuràs als mitjans de comunicació. Això ho mostren els autors de novel·la negra, que som els que hem de referenciar, a través dels personatges, el que està passant.
Com Carvalho o Bevilacqua.
Exacte (somriu).
La novel·la pivota sobre un binomi molt interessant: el sergent Òscar Miralles, dels Mossos, i el tinent José Carlos López Cuervo, de la Guàrdia Civil. Col·laboren estretament.
Bé, això és una cosa molt real i molt natural. Es fan moltíssimes col·laboracions entre cossos policials, moltíssimes. El que jo reflecteixo aquí és el que ens passa a vegades: pot haver-hi alguna fricció a l’inici, sobretot, però —i parlo per la meva experiència professional i vital— després tots acabem sabent que l’objectiu és detenir uns delinqüents i que tots remem en la mateixa direcció. Costa conèixer-se, és normal. Darrere dels uniformes hi ha persones.
Per tant, aquesta llegenda que no es poden veure és més llegenda que una altra cosa.
Absolutament.
Hi ha alguna escena en què apareix el paper de la justícia, perquè hi fa sortir la jutgessa, la fiscal… hi ha d’haver una col·laboració constant.
Sempre. De fet, a vegades —i això és un error que jo veig sovint en molts polítics— es pensen que els problemes els ha d’arreglar la policia. I quan hi entrem nosaltres, allò ja està trencat. Nosaltres podem col·laborar, però els problemes socials s’arreglen amb una xarxa de col·laboració entre moltes administracions.
El tema dels narcopisos que surt aquí, per exemple...
Jo vaig anar a patrullar a Barcelona. Vaig demanar fer-ho.
Ah, sí?
Pel Raval. Volia veure-ho de prop. Una tarda me’n vaig anar amb la cap de torn d’allà, una sergenta amiga meva, la Carol, i vam estar patrullant. Vaig veure en primera persona què és el Raval. Jo crec que això és bàsic, i és una sort que jo ho pugui fer; és clar, els meus companys escriptors no poden. La realitat dels narcopisos és la droga, evidentment, però també tot el que l’envolta: els veïns estan farts de brutícia, de gent entrant i sortint, d’haver d’anar arreglant el pany de la porta perquè contínuament el trenquen, de sorolls de matinada, de baralles...
És com passa amb moltes ocupacions. Sovint el problema principal és la convivència.
Exacte. Més que no pas l’ocupació en ella mateixa. Si és un pis d’un banc, potser d’entrada no hi ha una afectació directa, però aquell pis no té llum ni aigua. S’hi connecten de manera irregular, trenquen la canonada del veí, forcen la porta de baix, fan soroll, tenen una manera de viure diferent de la dels veïns.
La narració fa picades d’ullet al lector, com quan titula un capítol com el seu llibre La penitencia del alfil, menciona l’atletisme o fa sortir l’Abacus i la Caselles.
(somriem) Sí, ho faig a moltes novel·les meves. Hi ha picades d’ullet a coses que formen part del meu món. A la novel·la, la filla de Manuel rep uns correus que està revisant, i n’hi ha un que arriba des de la Caselles.
Per a vostè la Caselles és molt important.
Sí, i ho dic públicament a les entrevistes i a les presentacions: sempre agrairé al Jordi Caselles que, en el seu moment, s’avingués a vendre el meu primer llibre —La ira del fénix— autopublicat, com també va fer Abacus. És una mena d’homenatge als meus inicis.
Parlem de la Nerea. Què li permet aquest personatge que no li permetrien, per exemple, Miralles i Cuervo?
Nerea és un contrapunt que em permet plasmar la policia real que tenim a les comissaries. És a dir, és una noia casada amb un guàrdia urbà, en aquest cas, que té dos fills… i que té una vida. No és una nimfòmana, ni té problemes d’alcoholisme, ni res d’això. Una noia normal, amb una feina, investigadora dels Mossos d’Esquadra. De fet, també és una de les coses que més m’han destacat alguns lectors: aquesta normalitat.
Té dificultats per conciliar feina amb ser mare, com tantes dones. És un personatge molt humà.
I també té amb Manuel una relació amable i bonica.
La por hi és a cada pàgina. Tot se sosté a base d’amenaces i por.
És que la por és l’eina més important de la delinqüència. Més que les armes, fins i tot, perquè pots fer por sense ensenyar una arma.
Pel que fa a l’acció, el llibre també és molt visual.
Sí, però inspirat en la realitat. Quan es munta un operatiu dels que es fan per caçar un delinqüent, com el que surt a la novel·la, s’utilitzen tots els mitjans que hi ha a l’abast.: drons, GEI, brigada mòbil...
També hi ha decisions que s’han de prendre a última hora, sobre la marxa, i vostès, com a policies, però també com a persones, ho han d’assumir.
Una de les coses més importants quan portes un operatiu és saber avançar-te als esdeveniments, perquè mai surt exactament com l’has planificat. Sempre t’has d’adaptar. No pots controlar-ho tot, és impossible. Des d’una porta que no s’obre fins al fet que aquell dia els delinqüents s’hagin llevat abans del que calculaves.
Posa el lector davant d’un dilema: eficàcia o garanties, anar a sac o seguir fil per randa el protocol.
Sí, jo col·loco el lector davant de molts dilemes! (riem)
És un dels grans atractius del llibre.
És el que fa que el lector visqui la novel·la. Fins i tot al final, que és un final que es pot interpretar com a obert o tancat...
No l’explicarem ara.
Evidentment.
Quan desplega aquest pols de guerra de bandes, què li preocupava més: el thriller o el risc d’un bany de sang a la ciutat, que potser vostè ha vist més d’un cop?
(Pensa uns instants) Tot allò que surt a la novel·la, quan agafen algú i el torturen, està basat en fets reals. Si en un moment determinat li poden tallar una orella a algú, és perquè a algú li han tallat una orella a la vida real. Això està passant aquí, a Catalunya. Els narcoassalts són una cosa molt habitual. Els delinqüents que cultiven marihuana o trafiquen tenen més por dels seus rivals que de la policia. La policia no et matarà ni et torturarà.
En canvi, ells sí.
És una realitat. Una de les motivacions del llibre és que la gent vegi com creix un grup criminal, com es forma. Perquè, a més, Julián surt de la presó i encara no coneix ningú, però ja té la idea fixa de muntar un grup criminal i no para fins que ho aconsegueix.
Què voldria que el lector es preguntés en tancar el llibre? Qui guanya: la llei o la justícia?
Que cadascú en tregui una conclusió diferent, perquè al final ningú no guanya del tot. Els bons són bons perquè estan al costat de la llei, però també són persones, amb desig de venjança, amb records que els torturen. Com nosaltres, com a la vida: fem el que podem.