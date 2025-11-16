El Mollerussa cau derrotat davant el Vilassar de Mar (0-1)
L'equip local ha generat nombroses ocasions de gol durant tot el partit, però la contundència visitant ha acabat decidint el matx al Municipal
El Mollerussa ha caigut a casa davant el Vilassar de Mar després d'un gol a la primera part dels visitants (0-1). El matx ha començat amb un ritme pausat, sense que cap dels dos conjunts aconseguís imposar-se clarament. Els primers vint minuts han transcorregut sense ocasions clares per a cap banda.
Al minut 27, el Vilassar de Mar ha gaudit d'una falta perillosa que no ha acabat en gol. Poc després, al minut 29, Guillem Porta ha estat a punt d'avançar els locals en una clara oportunitat. La jugada clau ha arribat al minut 32, quan el Vilassar de Mar ha aconseguit perforar la porteria local després d'un refús de la defensa mollerussenca.
Aquest gol ha esperonat els locals, que al minut 37 han estat a punt d'empatar mitjançant una falta executada per Lucas Pariente que el porter visitant ha aturat de manera brillant. Un minut després, al 38, Reynold ha hagut d'abandonar el terreny de joc lesionat, sent substituït per Joel Porté.
Després del descans, el Mollerussa ha sortit decidit a capgirar el marcador. Al minut 50, els locals han generat una clara ocasió que el porter visitant ha aturat amb solvència. Cinc minuts més tard, una jugada d'Alpha ha acabat en fora de joc, i gairebé a continuació el Mollerussa ha tornat a fregar el gol de l'empat. L'entrenador local ha mogut la banqueta al minut 63, donant entrada a Óscar Dueso i Moussa en lloc de Toni Vicente i Roger Coll.
El Mollerussa ha intensificat el seu atac durant els darrers trams del partit, buscant especialment les bandes per generar perill. Al minut 67, els locals ho han intentat per les bandes, i un minut després, Lamin ha tingut una nova oportunitat per igualar el marcador. Al minut 76, s'han produït nous canvis, entrant Uriel i Unai Jodar en substitució d'Alpha i Manel Beneite. Malgrat l'esforç i la targeta groga mostrada a Pariente al minut 87, el Mollerussa no ha aconseguit perforar la porteria visitant, acabant el partit amb derrota per 0-1.