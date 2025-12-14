El Lleida CF supera al Mollerussa amb més efectivitat a les àrees (2-0)
Els del Pla d'Urgell han dominat el joc, però no han trobat porteria
El Lleida s’ha imposat al Mollerussa per 2-0 en un duel marcat per la poca fluïdesa en el joc i moltes interrupcions. Un gol matiner de Totti ha encarrilat el partit pels locals, que han sabut resistir el domini visitant a la represa i han sentenciat al tram final amb una diana de Revert.
El partit ha iniciat amb una bona jugada del Lleida que ha permès ha Totti plantar-se davant de Batalla i fer-li una vaselina que ha acabat entrant plorant (1-0). A partir del gol dels locals, el partit no ha guanyat en intensitat, més bé ha estat una sèrie d’impresicions al mig del camp i amb el joc travat per faltes tàctiques. Al minut 28, el Mollerussa ha trenat una bona jugada per banda esquerra, Lucas Pariente ha intentat una voleia, però s’ha topat amb una gran aturada de Satoca. La primera meitat no ha ofert molt més i ambdós equips han marxat amb aquest 1-0 al marcador.
La segona part ha començat amb un domini clar dels del Pla d’Urgell i amb un Lleida buscant sortir en velocitat. Al minut 55, ho ha intentat Alpha i s’ha trobat amb un Satoca amb uns grans reflexes. La represa també ha estat molt travada a causa del joc dur dels dos equips. Al minut 81, Marc Alegre ha posat una centrada al segon pal, Sempé l’ha deixat morta a l’àrea petita i Revert, amb la punta de la bota, l’ha enviat al fons de la xarxa (2-0). L’àrbitre ha afegit 6 minuts, però, finalment, el Mollerussa no ha pogut retallar distàncies.
Amb la victòria el Lleida se situa 16è a la classificació amb 11 punts i el Mollerussa s’esfonsa fins la darrera amb 9 punts. Els del Segrià viatjaran dissabte que ve a Vilassar mentre que els del Pla d’Urgell rebran al Tona al Municipal.