La construcció d'habitatges a Lleida cau després de cinc anys de creixement

L'edificació a Lleida ha caigut en el darrer exercici i se situa a nivells anteriors a la pandèmia. Així ho reflecteixen les dades fetes públiques pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), que apunten que després de 5 anys de creixement, amb 208.840 metres quadrats, la superfície total visada a la demarcació de Lleida se situa un 25,92% per sota respecte al 2022. Pel que fa a l'habitatge, el nombre dels que s'han fet de nova creació visats és un 26,38% inferior al 2022 amb un total de 589 habitatges visats. Tant la rehabilitació com l'obra nova tenen un comportament negatiu, tot i que és més acusat en el cas de l'obra nova. Al conjunt de Catalunya, la superfície total visada ha crescut un 4% i arriba al nivell de 2019.

L'estudi del COAC s'ha fet a partir dels projectes d'execució d'obra visats, obligatoris per poder començar obres de nova planta i de gran rehabilitació. Les conclusions d'aquesta anàlisi proporcionen les dades més fiables d'allò que en el futur immediat es construirà.

L'any passat es van visar un total de 208.840 metres quadrats a la demarcació de Lleida, xifra que representa un 4,37% del total de la superfície visada a Catalunya (4.778.932 metres quadrats). Comparativament amb els anys anteriors, les dades són negatives, doncs després de cinc anys de creixement – el 2018 es va viure una lleugera disminució - la demarcació experimenta una davallada i se situa a nivells inferiors als de 2018.

Lleida ciutat ha concentrat el 12,52% del total de superfície visada a la demarcació mentre que la resta de superfície ha quedat molt repartida. Així, els següents municipis amb major superfície visada l'any passat són Mollerussa (6,03%), Bellver de Cerdanya (5,25%) i Alpicat (4,57%). La caiguda de la superfície es tradueix també en una baixada del nombre d'expedients. Se n'han tramitat 673, un 5,48% menys que el 2022. Tant l'obra nova com la rehabilitació acusen la caiguda de la superfície visada. Així, la rehabilitació, baixa un 12,19% respecte a l'any 2022 i l'obra nova un 34,45%. En total, s'han visat 78.250 metres quadrats de rehabilitació i 118.546 metres quadrats d'obra nova. Tot i que pel que fa a la representació total, la rehabilitació representa un 40% del total de superfície visada, les xifres són tant baixes que es continua fent palesa la manca de cultura rehabilitadora, segons el COAC. Per això, volen seguir treballant per activar-la perquè consideren que és la resposta als nous reptes.

Lleida és el municipi que concentra la major part de superfície de rehabilitació visada amb un 10%. A bastant distància s'hi troba la Seu d'Urgell (4,64%) o municipis com Almacelles, Mollerussa, Llardecans, Tremp, Gavet de la Conca, Solsona o Bellver de Cerdanya, amb un percentatge que se situa entre el 2 i el 3%.

En comparació amb dades globals, a la demarcació de Lleida s'ha visat el 5,42% del total de la superfície visada a Catalunya (1.144.926 metres quadrats). Pel que fa a l'obra nova, els municipis amb major volum de visat de superfície d'obra nova a la demarcació, Lleida concentra el 13,18% del total i a més distància hi ha Mollerussa (8,57%), Bellver de Cerdanya (7,9%) i Alpicat (7,73%). Comparat amb dades globals, s'ha visat el 3,62% del total de superfície d'obra nova visada a Catalunya (3.270.336 metres quadrats).

D'altra banda, l'habitatge a la demarcació de Lleida ha baixat, tant en superfície com en nombre d'habitatges de nova creació visats. Així, el 2023 s'han visat 151.987 metres quadrats d'habitatge comptant obra nova i rehabilitació (25,31% menys que el 2022). Pel que fa al nombre d'habitatges, s'han visat 589 habitatges de nova creació (26,38% menys que el 2022).