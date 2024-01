L'alcalde de Cervera planteja un “pacte de ciutat” per sanejar un forat de 900.000 euros

L’alcalde de Cervera, Jan Pomés (PSC), ha proposat als grups de l’oposició a l’ajuntament (Solucions i Futur, SiF, i ERC) un “pacte de ciutat” per tirar endavant uns pressupostos per a aquest 2024 davant de l’elevat nivell de deute del consistori i el forat de gairebé 900.000 euros, que és la diferència entre els ingressos i les despeses.

Es tracta, segons el primer edil, d’una situació d’emergència ja que el deute ascendeix a 2,4 milions d’euros, “la qual cosa ens obliga a realitzar una auditoria i un pla de sanejament extern”, va assenyalar Pomés. Com va avançar SEGRE divendres passat, per quadrar els pressupostos per al 2024 la Paeria haurà de fer front a un desfasament entre ingressos i despeses superior als 800.000 euros.Pomés va parlar diumenge amb els portaveus de SiF, Joan Prat, i d’ERC, Mercè Carulla, per abordar una proposta de pressupostos similar al del passat exercici. Llavors van superar els 11 milions d’euros.

Joan Prat es va mostrar obert a negociar i va dir que “estarem d’acord si es presenten uns pressupostos realistes que tinguin en compte la despesa real de la Paeria”. Segons Prat, “des de l’inici del mandat l’hi hem anat dient”. Va afegir que el regidor d’Hisenda Ramon Augé (CM), que ja era edil en l’anterior govern amb ERC, “li podia haver avançat la situació de les finances municipals”. La portaveu d’ERC, Mercè Carulla, va avançar ahir que “estem d’acord a asseure’ns i parlar de la proposta de pressupost de Pomés” i va afegir que “nosaltres també farem les nostres propostes”.

L’alcalde va assenyalar la setmana passada que calcula que podran impulsar un projecte de pressupostos el mes de febrer, si bé ahir va reconèixer que desconeix si esperarà per a això els primers resultats de l’auditoria i el pla de sanejament, encara pendents d’encarregar una empresa externa, la qual cosa podria dilatar l’aprovació alguns mesos. Per pal·liar la situació de crisi l’alcalde va avançar ahir que cada euro que es gasti a partir d’ara haurà de comptar amb l’aprovació del govern local.

Objectiu: tenir els comptes sanejats en el termini d’un o dos anys

L’alcalde, Jan Pomes, va assegurar que la situació econòmica de la Paeria és molt dolenta i que “estem disposats a renunciar a uns pressupostos polítics nostres. El nostre objectiu és obtenir un pla per poder reduir la despesa, i aconseguir una proposta conjunta és la prioritat primera que tenim”. Va afegir, en aquest punt, que “la nostra idea és tenir en un termini d’entre un i dos anys unes finances sanejades”.Un precedent a la Paeria de Cervera es remunta al 1995, quan l’alcalde electe Ramon Balcells (de Convergència i Unió), després de guanyar les eleccions sense majoria, va proposar un govern unitari a la resta de grups per afrontar el mandat. Uns mesos després, alertat pel deute heretat dels governs de Joan Salat, de gairebé dos milions d’euros, es va acordar una auditoria externa i un pla de viabilitat financera. La situació del nou alcalde de la ciutat Jan Pomés, té notables similituds.