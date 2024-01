Alerten que falten lliteres i cadires de rodes a l'Arnau de Vilanova de Lleida

El sindicat CATAC-CTS alerta de la demora en l’arribada d’una comanda de lliteres i cadires de rodes a l’hospital Arnau. Una portaveu afirma que la gerència va explicar en la junta de personal del desembre passat que havia encarregat una quantitat indeterminada, però l’empresa encarregada de subministrar el mobiliari hauria fet fallida. “Ens van dir que van fer una nova comanda urgent, però no en sabem res més perquè la pròxima junta no és fins al març”, va retreure la sindicalista, que va afegir que “s’ha demanat una reunió urgent amb la direcció de l’hospital i sembla que al febrer diran alguna cosa”.

Fonts de l’Institut Català de la Salut (ICS) indiquen que es tracta d’un “tema organitzatiu intern”, que tots els llits de l’Arnau de Vilanova estan oberts i recorden que aquest any n’hi ha 26 més que el 2023. La portaveu del sindicat valora que, a més que moltes lliteres i matalassos necessiten una renovació “perquè estan en fatal estat”, també és necessari que n’hi hagi més. Assegura que alguns pacients no greus que necessitaven una llitera van haver de quedar-se asseguts en butaques durant les últimes setmanes. “Passa quan hi ha pics i hem de doblar els boxs o posar llits als passadissos, és una situació penosa”, conclou.

La grip baixa, però Salut espera un segon pic

La incidència del conjunt d’infeccions respiratòries va baixar la setmana passada respecte a l’anterior a Lleida i a tot Catalunya, i Salut ja considera el nivell de transmissió de la grip com a moderat. A la província hi va haver un 13,97 per cent menys de contagis, dels 1.117 de fa dos setmanes als 961 de l’última. El descens va ser més pronunciat en el conjunt català, del 22,6 per cent. Tanmateix, el departament ha detectat un augment de la incidència en nens, “la qual cosa podria indicar l’inici d’un segon pic de grip, igual que l’any passat”, va indicar. En efecte, els casos en menors de 14 anys van créixer un 27,8 per cent durant l’última setmana a la demarcació, de 223 a 285, i l’augment es va accentuar fins al 41,1 per cent en els nens d’entre cinc i catorze anys.

D’altra banda, la baixada dels casos de covid va arribar al 36,8% a Lleida i el 31% a Catalunya. Malgrat que en conjunt hi va haver 84 encomanats menys ingressats en hospitals, un 13,4% menys que els 624 de fa dos setmanes, a Lleida es van arribar a triplicar: de 14 a 48. El nombre d’Urgències va augmentar un 4% a Catalunya, amb una mitjana diària de 9.365 casos.Així mateix, del 15 al 21 de gener hi va haver una quarta part menys de bronquiolitis –de 35 a 26– i de pneumònies –de 243 a 182–.