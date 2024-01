Concentració a Lleida en suport a una activista acusada d'un delicte d'odi el 8M

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una vintena de persones s'han concentrat aquest dijous davant els jutjats de Lleida per mostrar el seu suport a una activista investigada en el marc de les diferents accions i piquets que es van dur a terme durant la jornada de manifestació del 8 de març del 2023 a la capital del Segrià. Segons la Coordinadora del 8M a Lleida, l'acusada ha estat denunciada per Vox per un delicte d'odi i se sumaria a quatre investigades més que ja van declarar el mes d'octubre de l'any passat. Durant la concentració, que s'ha dut a terme sota el lema "Prou criminalització a la lluita feminista. No passareu!", l'entitat també ha lamentat una insistència "que no és del tot usual" per part dels Mossos d'Esquadra en el marc de la investigació.

Durant la jornada de manifestació del 8M de l'any passat, una de les accions que va dur a terme la Coordinadora del 8M a Lleida va ser mostrar el seu rebuig a Vox davant una carpa del partit. "D'allà van sortir 4 companyes citades a l'octubre", ha explicat la portaveu de l'entitat, Laura Fenés, qui ha afegit que durant la investigació s'han fet diferents recerques. Així mateix, Fenés ha denunciat que la insistència dels Mossos d'Esquadra durant la investigació "no és del tot usual" amb relació al seguiment de les acusades. Tot i que l'entitat no té previst dur a terme més accions de suport, la portaveu de la Coordinadora del 8M a Lleida ha assegurat que "no deixarem de fer front al feixisme i que s'enduguin més companyes".