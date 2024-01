Una jove relata abusos sexuals del seu pare des que tenia 9 anys a Lleida i ell ho nega

detail.info.publicated ACN

Una jove ha declarat aquest dijous a l'Audiència de Lleida que des que tenia 9 anys va patir tocaments sexuals per part del seu pare en dos domicilis de Lleida, entre els anys 2012 i 2019. La noia ha dit que el progenitor es ficava al seu llit a la nit i li feia tocaments als genitals. Ha indicat que aleshores "no era conscient" dels fets i no els va revelar fins anys després, quan va saber que la seva germana petita viuria sola amb l'acusat durant una temporada. "Això em va canviar el xip i vaig denunciar-ho per evitar que li passés el mateix que a mi". Per la seva part, l'home ha negat les acusacions i les atribueix a una relació "difícil" amb la jove i "hostil" amb la mare. La Fiscalia i l'acusació particular sol·liciten 6 anys de presó.