Larrosa atribueix els assalts a Ciutat Jardí a la fama de ser un barri ric

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va mostrar ahir la seua preocupació per la seguretat a Ciutat Jardí després de l’assalt que es va produir dilluns a la nit en una casa del barri on els lladres van tancar un matrimoni i el seu fill i els van robar la caixa forta, com va avançar SEGRE ahir. “De vegades les notícies que apareixen als diaris no ajuden. No és responsabilitat dels periodistes, però ser dels barris més rics d’Espanya ha comportat que s’hagi posat el focus en aquesta zona. Hi ha més presència de seguretat, però sembla que no és suficient o cal prendre un altre tipus de mesures”.

El primer edil també va explicar que “hi ha hagut intents similars a Ciutat Jardí, estem parlant de paraules majors. Havien intentat entrar en una segona casa, el mateix número de persones i vestides de la mateixa manera. Em preocupa la intensitat i no vull que vagi a més, hem de prendre mesures preventives. Fa dies que vam intensificar les actuacions al barri, fins i tot s’estaven fent controls als voltants i s’havien reforçat les patrulles”, va assegurar. També va detallar que “aquest matí [per ahir] s’ha reunit la comissió bilateral de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per analitzar el que està ocorrent a Ciutat Jardí”. Així mateix, va animar “que les persones o comerciants que han tingut incidents ho denunciïn per poder rastrejar i seguir la situació. Lamento les situacions que es produeixen, però ens han d’ajudar a configurar el model policial que volem per a la ciutat”. Per la seua banda, els Mossos d’Esquadra continuaven ahir investigant el cas.

Un menor assalta una dona a punta de ganivet

Nou robatori violent comès per un menor d’edat. Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada d’ahir un adolescent acusat d’assaltar a punta de ganivet una dona per robar-li el mòbil. Els fets van tenir lloc al voltant de la mitjanit quan una dona que caminava pel carrer va ser assaltada per un individu que li va posar un ganivet al coll i li va exigir que li donés el mòbil. La víctima li va donar el dispositiu i va fugir atemorida. Pel que sembla, quan la víctima i la seua parella es dirigien a la comissaria per interposar la denúncia, a l’altura de la intersecció entre l’avinguda Prat de la Riba i el carrer Príncep de Viana, van veure el lladre i van alertar una dotació dels Mossos d’Esquadra que patrullava per la zona. Els agents van procedir a l’arrest del jove, que va resultar ser un menor d’edat, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.Val a recordar que el passat 11 de gener els Mossos d’Esquadra van detenir un noi de 16 anys acusat d’assaltar a punta de navalla una professora del col·legi Mater Salvatoris per robar-li el cotxe. Va ocórrer al pàrquing del centre quan la víctima se n’anava amb el seu cotxe. El presumpte autor, que no era un alumne del col·legi, es va accidentar amb el vehicle poc després. Va ser arrestat després del sinistre.