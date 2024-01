Quatre algoritmes d'IA milloren el diagnòstic de càncer de mama a l’hospital Arnau de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha desenvolupat quatre algoritmes d’intel·ligència artificial propis que han permès millorar el diagnòstic del càncer de mama als set principals hospitals públics catalans –entre ells l’Arnau de Vilanova de Lleida– que a més poden compartir diagnòstics i coneixements en temps real. Aquesta tecnologia ja s’ha aplicat en prop de 600 possibles casos de càncer de mama en el conjunt de la xarxa d’hospitals de l’ICS i ja es treballa per desenvolupar també algoritmes per al diagnòstic del càncer de pulmó, a partir del 2024.

Els algoritmes treballen a partir de la quantificació de quatre biomarcadors que són indicadors de tipus de càncer de mama: HER2, Ki67, receptors d’estrògens i receptors de progesterona. L’ICS ha firmat un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al desenvolupament d’aquests algoritmes i ja es treballa en altres que permetin la detecció d’àrees de tumor que, en un futur, podrà utilitzar-se com una eina de doble validació. Els algoritmes per afinar diagnòstics s’han desenvolupat en el marc del projecte Digipàtics, que l’ICS va començar a desplegar el 2021.

Aquest projecte ha permès digitalitzar més de 2 milions de vidres amb preparacions histològiques (són mostres microscòpiques de teixits i cèl·lules), que conformen una gran base de dades de casos per a la investigació i la docència. Les mostres pertanyen als serveis d’Anatomia Patològica dels set hospitals de l’ICS que disposen d’aquesta especialitat: Arnau de Vilanova de Lleida, Bellvitge de l’Hospitalet, Doctor Trueta de Girona, Germans Trias de Badalona, Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa i Vall d’Hebron de Barcelona.

El conjunt de mostres constitueix la xarxa d’anatomia patològica més gran d’Europa, segons l’ICS, perquè els 168 professionals de patologia d’aquests centres hospitalaris poden compartir casos, diagnòstics i coneixements en temps real. Aquesta xarxa ofereix "equitat en el diagnòstic" entre els diferents hospitals amb la "precisió més gran que ofereix la digitalització", ha explicat el metge adjunt del servei d’Anatomia Patològica de Vall d’Hebron, Jordi Temprana. L’Hospital Vall d’Hebron va ser pioner, el 2021, en el desplegament dels Digipàtics, que ara ja té els 24 escàners d’alta precisió distribuïts pels set hospitals que formen part del projecte. El projecte ha rebut una injecció econòmica de quatre milions d’euros per part dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).