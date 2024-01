Detenen un home per apallissar i amenaçar de mort l'ex-parella en ple carrer a Lleida

detail.info.publicated Redacció

Creat: Actualitzat:

Un home de 45 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.

Els fets van tenir lloc dimarts 30 de gener, quan una dona es va personar a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Lleida cap a les 20:00h per denunciar que la seva ex-parella, que contínuament la segueix i amenaça, s'acabava d'adreçar a ella al carrer. Al dir-li que no volia saber res d'ell, aquest l’ha tirat a terra, on l’ha agafat pels cabells i li ha propinat diversos cops de puny mentre cridava que la mataria. Com a conseqüència de l'agressió, la dona ha hagut de ser atesa en un centre mèdic de contusions en diverses parts del cos.

La policia va iniciar immediatament la recerca de l'agressor, a qui va localitzar i detenir poques hores després.