La UdL sol·licita a la Paeria un solar per ampliar Medicina i Infermeria

La Universitat de Lleida (UdL) ha sol·licitat formalment a l’ajuntament la cessió d’un solar per ampliar el campus de Ciències de la Salut, que acull les facultats de Medicina i Infermeria, amb un edifici que tindrà una superfície construïda de 3.500 metres quadrats. Així ho va confirmar a aquest diari el rector de la UdL, Jaume Puy, que va indicar que l’alcalde, Fèlix Larrosa, li ha comunicat que la idea és que estigui ubicat al sector comprès entre els carrers Sant Hilari, Roda d’Isàvena i Onze de Setembre, on hi ha un pla urbanístic en marxa i on també està previst cedir un solar contigu a Roda d’Isàvena per a l’ampliació de l’hospital Santa Maria. A més, va assenyalar que l’alcalde li va plantejar la possibilitat de traslladar a altres zones els habitatges protegits planejats allà perquè hi hagi prou espai per a ambdós equipaments.

L’ajuntament va confirmar aquest extrem i va afegir que ha fet una consulta sobre aquesta qüestió a la comissió de Territori de la Generalitat. Puy va destacar que aquest futur immoble és indispensable perquè els actuals s’han quedat petits per a les necessitats de les dos facultats, que tenen fins i tot problemes per donar cabuda als estudiants. Va detallar que acolliria aularis, laboratoris i altres instal·lacions necessàries. Sobre el finançament, el rector de la UdL va manifestar que ja l’ha abordat amb el conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, i que aquest li va assegurar que el nou pressupost de la Generalitat, que encara està pendent de ser aprovat, inclouria una partida per a aquesta actuació. La seu de Medicina va ser construïda fa tres dècades, quan encara no s’impartien les titulacions de Nutrició i Dietètica i Biomedicina. A més, el mateix grau de Medicina també ha ampliat notablement les places que ofereix a primer, fins a les 132 d’aquest curs. I a l’altra facultat també ha succeït el mateix, perquè fa uns anys que va incorporar Fisioteràpia i també ha ampliat les places fins a les 105 actuals de primer curs. Abans dels actuals edificis, Medicina estava ubicada a l’antiga escola dels Maristes a Anselm Clavé, mentre que Infermeria ocupava un vell immoble del complex de l’hospital Santa Maria.