La PAH frena un desnonament en un bloc del carrer Caldereries

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va aconseguir paralitzar ahir el desnonament d’un veí que viu al número 16 del carrer Caldereries. L’immoble és propietat de l’empresa Firg Pyrene SL, que té un important deute amb Aigües de Lleida, que ha amenaçat de tallar el subministrament el dia 19 si no paga. Els veïns han denunciat que pateixen assetjament immobiliari per part de l’empresa i estan ultimant una denúncia judicial i una queixa formal davant de la Paeria.