Ateses 1.518 lleidatanes víctimes de maltractaments en només un any

Els Mossos d’Esquadra van atendre l’any passat un total de 1.518 dones que van patir violència masclista a les comarques lleidatanes, tant en l’àmbit de la parella com en el familiar. Segons les dades publicades per la Policia catalana, el 2023 la xifra de víctimes de maltractaments ateses va augmentar un 5,5% respecte al 2022, quan en van ser 1.439. Quant a les denúncies, els Mossos van comptabilitzar-ne 1.418 a la província de Lleida, la qual cosa suposa un augment del 9% respecte a un any abans.

Per tipus de violència, hi va haver 1.190 denúncies per maltractament en l’àmbit de la parella, un centenar més que el 2022, per les quals els Mossos van atendre 1.237 víctimes a les comarques lleidatanes. Pel que fa a l’àmbit familiar, es van registrar 228 denúncies, amb un augment del 9% respecte al 2022, i es va atendre 281 dones víctimes. En tot l’any passat, segons les dades dels Mossos, es van arrestar 563 presumptes maltractadors, entre ells sis menors d’edat. En el conjunt de Catalunya, la Policia catalana va comptabilitzar un total de 20.632 denúncies per violència masclista el 2023, any en què es van produir 14 feminicidis. A les comarques lleidatanes, dos dones van ser assassinades per les seues parelles, una a Balaguer i una altra a Torallola.La violència de gènere va deixar 55 dones assassinades el 2023 a Espanya, la qual cosa suposa sis víctimes mortals més que en tot el 2022, 16 de les quals els mesos de juliol i agost, a què cal sumar l’assassinat de dos nenes. A causa d’aquests crims masclistes, 56 menors s’han quedat orfes i s’eleva a 1.237 la xifra de dones víctimes de violència masclista des que es van començar a recopilar les dades de víctimes el 2003. Segons el ministeri d’Igualtat, en 41 dels 55 casos no hi havia denúncia prèvia, ni sol·licitada per la víctima ni per d’altres, la qual cosa suposa un 74,5%. En les últimes dos dècades, 14 dones han estat assassinades a les comarques lleidatanes.

Van evitar l’ablació i el matrimoni de tres germanes

Els Mossos d’Esquadra van evitar l’any passat que tres germanes, dos d’elles menors d’edat i residents a la Segarra, fossin víctimes d’una mutilació genital femenina i d’un matrimoni forçat. Com va avançar SEGRE, la Policia catalana va tenir coneixement del risc imminent que patien les tres joves després de ser alertada per l’entorn d’Educació i del CAP de referència de les noies. Les tres havien de viatjar amb la família al seu país d’origen al Sahel, al sud del Sàhara, i havien detectat el perill que, una vegada allà, podrien ser víctimes d’una mutilació genital i que, després, fossin obligades a casar-se. Des del 2008, els Mossos han evitat 22 casos de mutilació genital femenina de joves, tant de menors com de majors d’edat, residents a les comarques lleidatanes.