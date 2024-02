El sector immobiliari i l'ajuntament de Lleida volen impulsar 1.900 pisos en sis barris

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El sector immobiliari i la Paeria de Lleida van fixar aquest dijous com a prioritats de cara al Pacte per l’Habitatge el desenvolupament de nous sectors urbans com l’Àrea Residència Estratègica entre Cappont, la Bordeta i Magraners, el SUR 19 (entre Balàfia i Secà de Sant Pere) i el SUR 20 (Pardinyes), amb un potencial conjunt de fins a 1.900 habitatges, així com la rehabilitació del parc existent. D’aquesta manera, ho van acordar representants municipals i dels col·legis d’Arquitectes, d’Arquitectes Tècnics i d’Agents de la Propietat Immobiliària, l’Associació de Promotors i el Gremi de Constructors en una reunió presidida per l’alcalde Fèlix Larrosa, que aposta per la promoció de pisos socials i accions de regeneració urbana als barris de la Mariola i al Centre Històric.

Així mateix, el sector immobiliari constata que el mercat s’està tensant per falta d’oferta i apunta que anualment es creen 350 llars però només s’acaben 193 habitatges. Van lamentar la falta de resposta de la Generalitat a l’oferiment de la Paeria de sòl municipal per a fins a 400 pisos socials i a la petició de modificar els preus màxims dels habitatges protegits. També es va parlar de recuperar estructures d’edificis de fons d’inversió i la Sareb i acabar-los, així com de promoure pisos de lloguer i compra per a joves i de coliving per a persones grans en parcel·les municipals.