Denuncia una agressió de joves quan circulava en moto per Lleida

Una veïna de Lleida va denunciar divendres a la tarda ser víctima d’una agressió per part d’un grup de joves quan circulava amb la seua moto al barri de la Mariola. La dona va explicar que, cap a les 19.15 hores, al passar per l’avinguda Pius XII, a l’encreuament amb el carrer Rioja, va veure un grup de joves que estaven amagats entre dos furgonetes i que un d’ells es va abalançar sobre ella quan passava amb la moto. “Vaig notar un cop molt fort al casc, vaig pensar que havia estat una pedra i a dos metres em vaig parar per veure què havia passat”, va explicar ahir aquest diari.

La dona va veure llavors que tenia la visera trencada i va recriminar als joves la seua acció. Se’n va anar directament a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per denunciar els fets. “Ja a comissaria, em vaig adonar que tenia restes de closca d’ou al casc, per la qual cosa vaig deduir que el jove s’havia abalançat sobre mi per esclafar-me amb la mà l’ou directament al casc”, va explicar. La dona va afegir que es troba bé però que “l’ensurt va ser molt gran” i va afegir que “podria haver caigut o fer un gir brusc amb la moto i causar un accident”. Així mateix, va assenyalar que “no considero que es tracti d’una broma perquè va ser molt perillós i em van atacar directament, em va colpejar amb la mà, mai hauria pensat que pogués passar res així”.

Va voler presentar denúncia encara que, es va lamentar, “potser no aconsegueixen saber qui va ser”. “Aquestes coses s’han de donar a conèixer perquè hi ha molt incivisme i inseguretat a la zona i volem poder anar tranquils pel carrer”, va asseverar. També va afirmar que

hi ha zones de la ciutat que estan poc il·luminades a la nit i va considerar que aquesta situació “provoca encara més sensació

d’inseguretat en els veïns”.