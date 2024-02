L'Audiència confirma les penes a tres activistes per entrar a la seu del PSC

L’Audiència de Lleida ha confirmat la sentència del Jutjat Penal 2 que va condemnar a quatre mesos de presó dos homes i a tres mesos una dona acusats d’un delicte de coaccions després que l’octubre del 2018 irrompessin a la seu del PSC de la ciutat per penjar una pancarta a favor de la llibertat del raper Pablo Hasél. Els condemnats van presentar un recurs davant de l’Audiència, que l’ha desestimat al considerar que aquests “van desplegar una conducta violenta i intimidatòria” durant la seua acció que “encaixa plenament” amb un delicte de coaccions.

En la sentència, el tribunal assenyala, com ja va fer la sentència de primera instància, que els tres condemnats van desplegar “una conducta violenta i intimidatòria davant les empleades” de la seu del PSC “la finalitat de la qual no era altra que doblegar la seua voluntat i restringir la seua llibertat”. Així mateix, afegeix que “l’accés sorprenent de diverses persones a la seu d’un partit polític, cridant proclames i pujant amb pas decidit malgrat l’oposició dels empleats, arribant fins i tot a forcejar amb una que pretenia impedir que pengessin la pancarta al balcó d’un despatx, i una d’elles va haver de tancar-se en un despatx per por”, prossegueix la resolució, “van crear un evident clima intimidatori i de temor”.L’Audiència també descarta l’al·legació dels activistes a l’assenyalar que la seua conducta estava emparada en la llibertat d’expressió. Sobre això, la sentència assenyala que “ens trobem davant d’una extralimitació d’aquests drets quan hi va haver ciutadans afectats en la seua llibertat que la van veure atacada”. La sentència ja va acordar la suspensió de la pena durant dos anys.