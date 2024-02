El 112 rep 292 trucades al dia de Lleida, la majoria per seguretat i trànsit

detail.info.publicated A. BLANCH detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El telèfon 112 d’atenció a emergències va rebre l’any passat un total de 106.618 trucades de la província de Lleida, 44 menys respecte al 2022, segons van informar ahir la directora del CAT112, Irene Fornós, i el director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Xavier Garrós, en la presentació del balanç territorial del 112 de les comarques del pla de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran.

La vegueria de Lleida va generar 86.432 trucades durant el 2023, setze menys que durant el 2022. Les incidències que van causar més avisos van ser les relacionades amb la seguretat, amb un total de 30.719, seguides de l’assistència sanitària, amb 21.342, i trànsit, amb 16.779. Els Mossos d’Esquadra van ser el cos de seguretat que més actuacions va haver de fer per respondre a les emergències. La comarca del Segrià va ser l’origen de més de la meitat de les trucades, amb 55.165, de les quals 40.825 van ser del municipi de Lleida. El total de trucades efectuades a la vegueria de Lleida suposen un 3,7 per cent de tot Catalunya l’any passat.El balanç de trucades de les comarques del pla va ser presentat al matí, i a la tarda va ser el torn de les de l’Alt Pirineu i Aran. El nombre de trucades va disminuir un 0,1%, passant de 20.186 a 20.214, la qual cosa representa trencar la tendència a l’alça dels anys 2020, 2021 i 2022. Les incidències per qüestions de seguretat van descendir, incloent-hi incendis i incivisme, mentre que van augmentar els avisos per qüestions relacionades amb el trànsit i l’assistència sanitària, i va ser la Cerdanya la comarca amb el nombre més elvat d’avisos. En relació amb el total de trucades rebudes pel 112, les de l’Alt Pirineu i Aran representen el 0,9 per cent.