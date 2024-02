Nou lladres reincidents acumulen més de 240 antecedents a Lleida

Els Mossos d'Esquadra tenen controlats nou lladres a la ciutat de Lleida que acumulen un total de 247antecedents per furts, també robatoris violents i amb força, la majoria a l'Eix Comercial. El líder d'aquest rànquing va ser empresonat la setmana passada després de sumar 67 antecedents al ser sorprès in fraganti en una pizzeria.

Els Mossos d’Esquadra tenen controlats nou delinqüents que acumulen actualment un total de 247 antecedents policials per robatoris a la ciutat de Lleida, molts dels quals en establiments de l’Eix Comercial, però també per furts de mòbils a la via pública i d’objectes en l’interior de vehicles. Un total de 26 lladres (24 homes i dos dones) es troben en el pla de multireincidents de Mossos a Lleida. El líder d’aquesta llista, amb 67 antecedents, va ingressar en presó preventiva fa una setmana després de ser arrestat in fraganti quan havia entrat a robar en una pizzeria del carrer Pere Cabrera. Un home de 40 anys que l’últim mes havia estat arrestat diverses vegades per robatoris amb força en altres establiments com una farmàcia o a la seu de Creu Roja. En aquest rànquing figuren set homes i dos dones, d’entre 22 i 40 anys. El segon ja acumula 50 antecedents.

“La reincidència és un problema perquè crea una sensació d’impotència a la població i als comerciants”, assenyala a aquest diari el subinspector Jordi Fadurdo, cap de la Unitat d’Investigació de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià. Per combatre-la, els Mossos compten amb el Pla Tremall, en el qual controlen persones que acumulen detencions així com zones on es produeixen més il·lícits. Fadurdo considera que la reforma penal per castigar la reincidència comença a donar els seus fruits. “Intentem portar el màxim de proves perquè els jutjats puguin celebrar judicis ràpids. La llei marca que si tenen tres condemnes per delictes lleus, al quart se’ls pot aplicar l’agreujant que comporta pena de presó”, explica. En aquest sentit, assenyala que molts tenen un problema de consum de drogues que els porta a robar. “Si aconseguim que entrin a la presó i segueixin un tractament de desintoxicació, ja no tindran aquesta necessitat”, assegura.

Increment de patrulles, conscienciació amb els comerciants i visibilitat en zones amb afluència de públic són eines dels Mossos d’Esquadra. També la col·laboració amb altres cossos com la Guàrdia Urbana.

Quines recomanacions es fan davant dels robatoris?

La principal eina per poder lluitar contra la reincidència és la denúncia. Si no es denuncia, per a nosaltres aquest delicte no existeix i no podem treballar amb aquesta xifra negra. S’ha de ser poc tolerant i permissiu perquè també ajuda a dissuadir.

Com es treballa la prevenció amb els comerços?

Amb consells de seguretat però també donant totes les facilitats perquè posin la denúncia. La cita prèvia està tenint molt bona acollida.

Quines mesures policials es posen en marxa contra aquesta reincidència?

El grup Fura està especialitzat a lluitar-hi en contra i són presents en mercats setmanals i esdeveniments amb afluència de públic. L’uniforme també és una mesura dissuasiva.

Es necessiten més agents?

Som prou agents per donar resposta, però si en venen més seran benvinguts, sobretot, joves.

«La denúncia és necessària per poder lluitar contra la reincidència»